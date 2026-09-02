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Россияне стали чаще заказывать фастфуд через приложения доставки

Россияне стали чаще заказывать фастфуд через приложения доставки - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще заказывать фастфуд через приложения доставки

Пользователь приложений доставки в России в среднем стал заказывать фастфуд на 60% чаще с января по июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:49+0300

2026-09-02T13:49+0300

2026-09-02T13:49+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пользователь приложений доставки в России в среднем стал заказывать фастфуд на 60% чаще с января по июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов исследования МТС AdTech. Так, в 2026 году россиянин оформляет через приложения доставки в среднем 5,6 заказа фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. "Среднее количество заказов фастфуда на одного активного пользователя в России за январь–июль 2026 года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный прирост среди исследованных категорий ретейла", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование. Согласно исследованию, увеличилось и среднемесячное количество активных пользователей сервисов доставки фастфуда - на 9%. При этом в среднем один покупатель пользуется 1,7 приложения, выбирая между предложениями разных сетей. Лидирующие позиции по количеству заказов на пользователя продолжают занимать пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Мужчины и женщины представлены среди пользователей почти поровну - 51% и 49% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, мтс, фастфуд, россия, здоровье, доставка