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Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и АСЕАН - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и АСЕАН
Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и АСЕАН - 02.09.2026, ПРАЙМ
Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и АСЕАН
Транспортная группа Fesco прогнозирует увеличение объема контейнерных перевозок между Россией и странами Юго-Восточной Азии, входящими в АСЕАН, на 6% по итогам... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:50+0300
2026-09-02T05:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прогнозирует увеличение объема контейнерных перевозок между Россией и странами Юго-Восточной Азии, входящими в АСЕАН, на 6% по итогам года, говорится в презентации заместителя гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Германа Маслова, представленной на Восточном экономическом форуме. Согласно презентации, по итогам года объем контейнерных перевозок между Россией и государствами Юго-Восточной Азии может вырасти на 6%. Ключевым драйвером роста в презентации указан Вьетнам (+13%), а также прогнозируется рост в сообщении с Индонезией (+9%), Малайзией (+4%) и Таиландом (+2%). "Мы видим, что объемы перевозок между нашими странами растут из года в год. Это касается как импортных перевозок, так и экспортных", - заявил сам Маслов на бизнес-диалоге "Россия - АСЕАН" на полях форума. "Очень активно развиваемся именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах АСЕАН. Это была наша цель номер один последние четыре года... Мы активно работаем именно со странами Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд - везде есть сервис нашей компании. То есть мы уже сейчас готовы предоставлять услуги по перевозке грузов", - отметил Маслов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, вьетнам, индонезия, малайзия, асеан, fesco, вэф
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ, АСЕАН, FESCO, ВЭФ
05:50 02.09.2026
 
Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и АСЕАН

Fesco прогнозирует рост контейнерных перевозок между Россией и странами АСЕАН на 6%

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прогнозирует увеличение объема контейнерных перевозок между Россией и странами Юго-Восточной Азии, входящими в АСЕАН, на 6% по итогам года, говорится в презентации заместителя гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Германа Маслова, представленной на Восточном экономическом форуме.
Согласно презентации, по итогам года объем контейнерных перевозок между Россией и государствами Юго-Восточной Азии может вырасти на 6%. Ключевым драйвером роста в презентации указан Вьетнам (+13%), а также прогнозируется рост в сообщении с Индонезией (+9%), Малайзией (+4%) и Таиландом (+2%).
"Мы видим, что объемы перевозок между нашими странами растут из года в год. Это касается как импортных перевозок, так и экспортных", - заявил сам Маслов на бизнес-диалоге "Россия - АСЕАН" на полях форума.
"Очень активно развиваемся именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах АСЕАН. Это была наша цель номер один последние четыре года... Мы активно работаем именно со странами Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд - везде есть сервис нашей компании. То есть мы уже сейчас готовы предоставлять услуги по перевозке грузов", - отметил Маслов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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