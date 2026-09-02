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Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок

Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок - 02.09.2026, ПРАЙМ

Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок

Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики товарных поставок по биржевым сделкам, сообщает компания. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:41+0300

2026-09-02T09:41+0300

2026-09-02T09:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики товарных поставок по биржевым сделкам, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" на площадке Восточного экономического форума договорились о развитии логистики товарных поставок по договорам, заключенным в ходе биржевых торгов... Наряду с шагами в сфере транспортировки грузов стороны договорились о сотрудничестве при создании совместных цифровых решений для биржевых продуктов", - говорится в сообщении Fesco. Соответствующее соглашение подписали гендиректор Fesco Петр Иванов и глава "Восточной биржи" Андрей Салащенко. "За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. Fesco, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки - как из рук в руки от продавца покупателю", - прокомментировал Иванов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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