Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/fesco-872911554.html
Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок
Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок - 02.09.2026, ПРАЙМ
Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок
Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики товарных поставок по биржевым сделкам, сообщает компания. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:41+0300
2026-09-02T09:47+0300
бизнес
россия
владивосток
fesco
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872911554.jpg?1788331630
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики товарных поставок по биржевым сделкам, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" на площадке Восточного экономического форума договорились о развитии логистики товарных поставок по договорам, заключенным в ходе биржевых торгов... Наряду с шагами в сфере транспортировки грузов стороны договорились о сотрудничестве при создании совместных цифровых решений для биржевых продуктов", - говорится в сообщении Fesco. Соответствующее соглашение подписали гендиректор Fesco Петр Иванов и глава "Восточной биржи" Андрей Салащенко. "За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. Fesco, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки - как из рук в руки от продавца покупателю", - прокомментировал Иванов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, fesco, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, FESCO, ВЭФ
09:41 02.09.2026 (обновлено: 09:47 02.09.2026)
 
Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок

Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики поставок по биржевым сделкам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" договорились о развитии логистики товарных поставок по биржевым сделкам, сообщает компания.
"Транспортная группа Fesco и "Восточная биржа" на площадке Восточного экономического форума договорились о развитии логистики товарных поставок по договорам, заключенным в ходе биржевых торгов... Наряду с шагами в сфере транспортировки грузов стороны договорились о сотрудничестве при создании совместных цифровых решений для биржевых продуктов", - говорится в сообщении Fesco.
Соответствующее соглашение подписали гендиректор Fesco Петр Иванов и глава "Восточной биржи" Андрей Салащенко.
"За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. Fesco, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки - как из рук в руки от продавца покупателю", - прокомментировал Иванов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокFESCOВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала