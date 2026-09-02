Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260902/fesco-872919541.html
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией
Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:25+0300
2026-09-02T11:41+0300
бизнес
россия
дальний восток
китай
азия
fesco
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872919541.jpg?1788338481
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Fesco Герман Маслов. "Мы предполагали год-два назад, что в конце концов ситуация будет меняться, и у нас грузопотоки будут уходить на северо-запад, на юг нашей страны, а объемы перевозок через Дальний Восток будут снижаться, но этого не происходит... Дальний Восток - он остается, можно сказать, основным нашим транспортным коридором в перевозках между Россией и Азией, Китаем и другими странами Глобального Юга", - сказал Маслов, выступая на площадке ВЭФ-2026. По его словам, в текущем году в целом по России объем импорта из Китая через Дальний Восток увеличился на 17%. В то же время у группы Fesco этот рост составил 37-40% по сравнению с прошлым годом. Маслов отметил, что это во многом связано с расположением региона, рядом с которым находятся Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии. "Все это активно развивающиеся государства, которые и могут, и, что важно, хотят сотрудничать с Россией и заинтересованы в увеличении объемов перевозок между нашими странами", - добавил Маслов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
китай
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, китай, азия, fesco, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, КИТАЙ, АЗИЯ, FESCO, ВЭФ, ВЭФ-2026
11:25 02.09.2026 (обновлено: 11:41 02.09.2026)
 
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией

Маслов: Дальний Восток остается основным транспортным коридором между Россией и Азией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Fesco Герман Маслов.
"Мы предполагали год-два назад, что в конце концов ситуация будет меняться, и у нас грузопотоки будут уходить на северо-запад, на юг нашей страны, а объемы перевозок через Дальний Восток будут снижаться, но этого не происходит... Дальний Восток - он остается, можно сказать, основным нашим транспортным коридором в перевозках между Россией и Азией, Китаем и другими странами Глобального Юга", - сказал Маслов, выступая на площадке ВЭФ-2026.
По его словам, в текущем году в целом по России объем импорта из Китая через Дальний Восток увеличился на 17%. В то же время у группы Fesco этот рост составил 37-40% по сравнению с прошлым годом.
Маслов отметил, что это во многом связано с расположением региона, рядом с которым находятся Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии.
"Все это активно развивающиеся государства, которые и могут, и, что важно, хотят сотрудничать с Россией и заинтересованы в увеличении объемов перевозок между нашими странами", - добавил Маслов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯДальний ВостокКИТАЙАЗИЯFESCOВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала