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В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией
Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:25+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Fesco Герман Маслов. "Мы предполагали год-два назад, что в конце концов ситуация будет меняться, и у нас грузопотоки будут уходить на северо-запад, на юг нашей страны, а объемы перевозок через Дальний Восток будут снижаться, но этого не происходит... Дальний Восток - он остается, можно сказать, основным нашим транспортным коридором в перевозках между Россией и Азией, Китаем и другими странами Глобального Юга", - сказал Маслов, выступая на площадке ВЭФ-2026. По его словам, в текущем году в целом по России объем импорта из Китая через Дальний Восток увеличился на 17%. В то же время у группы Fesco этот рост составил 37-40% по сравнению с прошлым годом. Маслов отметил, что это во многом связано с расположением региона, рядом с которым находятся Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии. "Все это активно развивающиеся государства, которые и могут, и, что важно, хотят сотрудничать с Россией и заинтересованы в увеличении объемов перевозок между нашими странами", - добавил Маслов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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В Fesco назвали Дальний Восток основным коридором между Россией и Азией
Маслов: Дальний Восток остается основным транспортным коридором между Россией и Азией
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток остается основным транспортным коридором в грузовых перевозках между Россией и Азией, в том числе Китаем, заявил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Fesco Герман Маслов.
"Мы предполагали год-два назад, что в конце концов ситуация будет меняться, и у нас грузопотоки будут уходить на северо-запад, на юг нашей страны, а объемы перевозок через Дальний Восток будут снижаться, но этого не происходит... Дальний Восток - он остается, можно сказать, основным нашим транспортным коридором в перевозках между Россией и Азией, Китаем и другими странами Глобального Юга", - сказал Маслов, выступая на площадке ВЭФ-2026.
По его словам, в текущем году в целом по России объем импорта из Китая через Дальний Восток увеличился на 17%. В то же время у группы Fesco этот рост составил 37-40% по сравнению с прошлым годом.
Маслов отметил, что это во многом связано с расположением региона, рядом с которым находятся Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии.
"Все это активно развивающиеся государства, которые и могут, и, что важно, хотят сотрудничать с Россией и заинтересованы в увеличении объемов перевозок между нашими странами", - добавил Маслов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.