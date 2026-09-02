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В Fesco рассказали о цифровизации российской логистической отрасли

В Fesco рассказали о цифровизации российской логистической отрасли - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Fesco рассказали о цифровизации российской логистической отрасли

Российская логистическая отрасль заметно продвинулась с точки зрения цифровизации, в том числе с развитием электронных сервисов, поскольку без этого логистам не | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:43+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская логистическая отрасль заметно продвинулась с точки зрения цифровизации, в том числе с развитием электронных сервисов, поскольку без этого логистам не удалось бы справиться с увеличением объемов грузоперевозок, сообщил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону группы Fesco Герман Маслов. "В целом логистическая отрасль, в нашем понимании, достаточно хорошо продвинулась с точки зрения цифровизации... Мы никогда бы не справились с тем увлечением объемов перевозок, которые есть сейчас, если бы мы оставались без наших сервисов, (например - ред.) личный кабинет, без электронного взаимодействия с нашими клиентами и так далее", - объяснил Маслов, выступая на полях ВЭФ-2026. По его словам, это "стандартные вещи", которыми компаниям среднего и крупного сегмента необходимо обладать. "И хорошо, что сейчас и государство, и министерство транспорта очень внимательно смотрят на цифровизацию именно логистической отрасли... Это очень важно и может только приветствоваться. Без этих инструментов нам будет сложно дальше развиваться", - заключил замглавы Fesco. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, бизнес, владивосток, fesco, вэф