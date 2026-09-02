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Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России

Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британский филиал американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:07+0300

2026-09-02T14:07+0300

2026-09-02T14:07+0300

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ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британский филиал американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов) за нарушение санкций против РФ. "OFSI наложило штраф в размере 4 732 830,58 фунтов стерлингов на Citibank, N.A., London Branch… Штраф был наложен за нарушение закона о санкциях в отношении России", - говорится в заявлении. Как утверждает OFSI, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года. Большая часть из них произошла по ошибке сотрудников и была добровольно раскрыта компанией. Платежи касались ряда крупных российских банков, включая Альфа-банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В общей сложности Citibank обработал 970 платежей на общую сумму почти 20 миллионов фунтов. Российский Ситибанк был куплен инвестиционной компанией "Ренессанс Капитал" у американской корпорации Citigroup в феврале 2026 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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финансы, мировая экономика, запад, москва, владимир путин, citibank, альфа-банк, газпромбанк