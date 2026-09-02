Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/filial-872931420.html
Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России
Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британский филиал американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:07+0300
2026-09-02T14:07+0300
финансы
мировая экономика
запад
москва
владимир путин
citibank
альфа-банк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872931420.jpg?1788347262
ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британский филиал американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов) за нарушение санкций против РФ. "OFSI наложило штраф в размере 4 732 830,58 фунтов стерлингов на Citibank, N.A., London Branch… Штраф был наложен за нарушение закона о санкциях в отношении России", - говорится в заявлении. Как утверждает OFSI, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года. Большая часть из них произошла по ошибке сотрудников и была добровольно раскрыта компанией. Платежи касались ряда крупных российских банков, включая Альфа-банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В общей сложности Citibank обработал 970 платежей на общую сумму почти 20 миллионов фунтов. Российский Ситибанк был куплен инвестиционной компанией "Ренессанс Капитал" у американской корпорации Citigroup в феврале 2026 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, запад, москва, владимир путин, citibank, альфа-банк, газпромбанк
Финансы, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Citibank, Альфа-банк, Газпромбанк
14:07 02.09.2026
 
Британский филиал Citibank оштрафовали за нарушение санкций против России

Британский филиал Citibank оштрафовали на $6 миллионов за нарушение санкций против России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британский филиал американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов) за нарушение санкций против РФ.
"OFSI наложило штраф в размере 4 732 830,58 фунтов стерлингов на Citibank, N.A., London Branch… Штраф был наложен за нарушение закона о санкциях в отношении России", - говорится в заявлении.
Как утверждает OFSI, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года. Большая часть из них произошла по ошибке сотрудников и была добровольно раскрыта компанией. Платежи касались ряда крупных российских банков, включая Альфа-банк, Газпромбанк и Россельхозбанк.
В общей сложности Citibank обработал 970 платежей на общую сумму почти 20 миллионов фунтов.
Российский Ситибанк был куплен инвестиционной компанией "Ренессанс Капитал" у американской корпорации Citigroup в феврале 2026 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ФинансыМировая экономикаЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинCitibankАльфа-банкГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала