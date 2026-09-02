Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/filippiny-872910165.html
Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана
Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана - 02.09.2026, ПРАЙМ
Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана
Филиппины приглашают российский бизнес инвестировать в экономику провинцию Палаван и развивать туризм, заявила губернатор Ами Роа Алварез на Восточном... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:20+0300
2026-09-02T09:26+0300
бизнес
россия
филиппины
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872910165.jpg?1788330363
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Филиппины приглашают российский бизнес инвестировать в экономику провинцию Палаван и развивать туризм, заявила губернатор Ами Роа Алварез на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Палван - развивающаяся провинция с большим потенциалом в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, рыболовства, туризма, технологий и торговли. Алварез отметила, что главная цель - развивать эти направления таким образом, чтобы он приносили пользу народу. Она выделила некоторые области возможного сотрудничества, среди которых туризм, гостиничный бизнес и транспортное сообщение. По информации Алварез, по всей провинции появляются новые туристические направления с большим потенциалом для развития гостиничных услуг, оздоровительных и рекреационных услуг, туристических объектов, транспорта, морских перевозок и сопутствующей инфраструктуры. "В то же время на Палаване продолжается улучшение воздушного и морского сообщения между ключевыми районами провинции. Для наших российских партнеров это возможность не просто привлечь больше туристов из России на Палаван, но и принять участие в развитии экономики, которая будет их принимать", - сказала она на сессии. По мнению губернатора, туроператоры, отели и рестораны, транспортные компании, технологические фирмы, инвесторы и другие туристические предприятия могут стать частью развития Палавана. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
филиппины
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, филиппины, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, Владивосток, ВЭФ
09:20 02.09.2026 (обновлено: 09:26 02.09.2026)
 
Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана

Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику провинции Палаван

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Филиппины приглашают российский бизнес инвестировать в экономику провинцию Палаван и развивать туризм, заявила губернатор Ами Роа Алварез на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Палван - развивающаяся провинция с большим потенциалом в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, рыболовства, туризма, технологий и торговли. Алварез отметила, что главная цель - развивать эти направления таким образом, чтобы он приносили пользу народу.
Она выделила некоторые области возможного сотрудничества, среди которых туризм, гостиничный бизнес и транспортное сообщение. По информации Алварез, по всей провинции появляются новые туристические направления с большим потенциалом для развития гостиничных услуг, оздоровительных и рекреационных услуг, туристических объектов, транспорта, морских перевозок и сопутствующей инфраструктуры.
"В то же время на Палаване продолжается улучшение воздушного и морского сообщения между ключевыми районами провинции. Для наших российских партнеров это возможность не просто привлечь больше туристов из России на Палаван, но и принять участие в развитии экономики, которая будет их принимать", - сказала она на сессии.
По мнению губернатора, туроператоры, отели и рестораны, транспортные компании, технологические фирмы, инвесторы и другие туристические предприятия могут стать частью развития Палавана.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯФИЛИППИНЫВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала