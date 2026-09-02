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Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана

Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана - 02.09.2026, ПРАЙМ

Филиппины пригласили российский бизнес инвестировать в экономику Палавана

Филиппины приглашают российский бизнес инвестировать в экономику провинцию Палаван и развивать туризм, заявила губернатор Ами Роа Алварез на Восточном... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:20+0300

2026-09-02T09:20+0300

2026-09-02T09:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Филиппины приглашают российский бизнес инвестировать в экономику провинцию Палаван и развивать туризм, заявила губернатор Ами Роа Алварез на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Палван - развивающаяся провинция с большим потенциалом в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, рыболовства, туризма, технологий и торговли. Алварез отметила, что главная цель - развивать эти направления таким образом, чтобы он приносили пользу народу. Она выделила некоторые области возможного сотрудничества, среди которых туризм, гостиничный бизнес и транспортное сообщение. По информации Алварез, по всей провинции появляются новые туристические направления с большим потенциалом для развития гостиничных услуг, оздоровительных и рекреационных услуг, туристических объектов, транспорта, морских перевозок и сопутствующей инфраструктуры. "В то же время на Палаване продолжается улучшение воздушного и морского сообщения между ключевыми районами провинции. Для наших российских партнеров это возможность не просто привлечь больше туристов из России на Палаван, но и принять участие в развитии экономики, которая будет их принимать", - сказала она на сессии. По мнению губернатора, туроператоры, отели и рестораны, транспортные компании, технологические фирмы, инвесторы и другие туристические предприятия могут стать частью развития Палавана. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, филиппины, владивосток, вэф