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Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля
Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. намерен участвовать в конкурсе британского министерства обороны по разработке нового бронеавтомобиля, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:10+0300
2026-09-02T18:10+0300
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ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. намерен участвовать в конкурсе британского министерства обороны по разработке нового бронеавтомобиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу европейского подразделения компании Джима Баумбика.
"Ford в партнерстве с General Dynamics Land Systems и британской инженерной группой Ricardo будет участвовать в конкурсе министерства обороны Великобритании по разработке легких транспортных средств, которые заменят устаревающие военные автомобили Land Rover и Pinzgauer", - пишет издание.
По словам Баумбика, Ford намерен расширять продажи военной модификации пикапа Ford Ranger в странах НАТО и рассматривает британский подряд как шаг в этом направлении. Компания намерена производить двигатель для Ford Ranger на своем заводе в Лондоне.
В конкурсе также могут принять участие американская General Motors, британские оборонные компании BAE Systems и Babcock International, британская автомобильная компания Jaguar Land Rover и другие компании.
По информации газеты, контракт на разработку бронеавтомобиля будет заключен весной 2027 года. Его стоимость составляет около 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Основным подрядчиком выступит американская компания General Dynamics.
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Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Ford, Financial Times, НАТО
Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля
FT: Ford намерен участвовать в конкурсе Минобороны Британии по разработке бронеавтомобиля
ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. намерен участвовать в конкурсе британского министерства обороны по разработке нового бронеавтомобиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу европейского подразделения компании Джима Баумбика.
"Ford в партнерстве с General Dynamics Land Systems и британской инженерной группой Ricardo будет участвовать в конкурсе министерства обороны Великобритании по разработке легких транспортных средств, которые заменят устаревающие военные автомобили Land Rover и Pinzgauer", - пишет издание.
По словам Баумбика, Ford намерен расширять продажи военной модификации пикапа Ford Ranger в странах НАТО и рассматривает британский подряд как шаг в этом направлении. Компания намерена производить двигатель для Ford Ranger на своем заводе в Лондоне.
В конкурсе также могут принять участие американская General Motors, британские оборонные компании BAE Systems и Babcock International, британская автомобильная компания Jaguar Land Rover и другие компании.
По информации газеты, контракт на разработку бронеавтомобиля будет заключен весной 2027 года. Его стоимость составляет около 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Основным подрядчиком выступит американская компания General Dynamics.