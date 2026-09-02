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Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля

Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля - 02.09.2026, ПРАЙМ

Ford намерен участвовать в конкурсе по разработке нового бронеавтомобиля

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. намерен участвовать в конкурсе британского министерства обороны по разработке нового бронеавтомобиля, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

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ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. намерен участвовать в конкурсе британского министерства обороны по разработке нового бронеавтомобиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу европейского подразделения компании Джима Баумбика. "Ford в партнерстве с General Dynamics Land Systems и британской инженерной группой Ricardo будет участвовать в конкурсе министерства обороны Великобритании по разработке легких транспортных средств, которые заменят устаревающие военные автомобили Land Rover и Pinzgauer", - пишет издание. По словам Баумбика, Ford намерен расширять продажи военной модификации пикапа Ford Ranger в странах НАТО и рассматривает британский подряд как шаг в этом направлении. Компания намерена производить двигатель для Ford Ranger на своем заводе в Лондоне. В конкурсе также могут принять участие американская General Motors, британские оборонные компании BAE Systems и Babcock International, британская автомобильная компания Jaguar Land Rover и другие компании. По информации газеты, контракт на разработку бронеавтомобиля будет заключен весной 2027 года. Его стоимость составляет около 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Основным подрядчиком выступит американская компания General Dynamics.

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бизнес, великобритания, лондон, ford, financial times, нато