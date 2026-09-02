https://1prime.ru/20260902/fosagro-872940619.html
"Фосагро" разместит облигации с переменным купоном на 40 миллиардов рублей
"Фосагро" разместит облигации с переменным купоном на 40 миллиардов рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" разместит облигации с переменным купоном на 40 миллиардов рублей
"Фосагро" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:25+0300
2026-09-02T16:25+0300
2026-09-02T16:29+0300
рынок
банк россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Фосагро" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 115 базисных пунктов. Компания в среду собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-02-07 с ежемесячными купонами и погашением через два года и два месяца. Первоначально планируемый объем выпуска составлял не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября. Организатором выступает Газпромбанк.
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рынок, банк россии, газпромбанк
Рынок, Банк России, Газпромбанк
"Фосагро" разместит облигации с переменным купоном на 40 миллиардов рублей
"Фосагро" разместит биржевые облигации с переменным купоном на 40 млрд рублей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Фосагро" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 115 базисных пунктов.
Компания в среду собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-02-07 с ежемесячными купонами и погашением через два года и два месяца. Первоначально планируемый объем выпуска составлял не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября. Организатором выступает Газпромбанк.