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Врач рассказала, какие фрукты содержат больше всего сахара - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Врач рассказала, какие фрукты содержат больше всего сахара
Врач рассказала, какие фрукты содержат больше всего сахара - 02.09.2026, ПРАЙМ
Врач рассказала, какие фрукты содержат больше всего сахара
Виноград, манго и бананы содержат больше сахара по сравнению с другими свежими фруктами, а меньшее содержание глюкозы отмечено у малины, черники, клубники и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:04+0300
2026-09-02T16:08+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Виноград, манго и бананы содержат больше сахара по сравнению с другими свежими фруктами, а меньшее содержание глюкозы отмечено у малины, черники, клубники и авокадо, заявила ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова. "Среди свежих фруктов относительно больше сахара в винограде, манго, черешне и бананах, меньше - в малине, чернике, землянике, клубнике, ежевике и грейпфруте. В авокадо его почти нет. Особенно богаты сахаром сухофрукты. Но свежие фрукты не делятся на "хорошие" и "плохие". В них есть вода, клетчатка, витамины", - рассказала специалист интернет-изданию "NEWS.ru". Также эксперт отметила, что фрукты могут присутствовать в детском рационе, главное не переборщить и не делать их фоном каждого дня.
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бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
16:04 02.09.2026 (обновлено: 16:08 02.09.2026)
 
Врач рассказала, какие фрукты содержат больше всего сахара

Неонатолог Сигова: виноград, манго и бананы содержат больше сахара, чем другие фрукты

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Виноград, манго и бананы содержат больше сахара по сравнению с другими свежими фруктами, а меньшее содержание глюкозы отмечено у малины, черники, клубники и авокадо, заявила ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова.
"Среди свежих фруктов относительно больше сахара в винограде, манго, черешне и бананах, меньше - в малине, чернике, землянике, клубнике, ежевике и грейпфруте. В авокадо его почти нет. Особенно богаты сахаром сухофрукты. Но свежие фрукты не делятся на "хорошие" и "плохие". В них есть вода, клетчатка, витамины", - рассказала специалист интернет-изданию "NEWS.ru".
Также эксперт отметила, что фрукты могут присутствовать в детском рационе, главное не переборщить и не делать их фоном каждого дня.
 
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