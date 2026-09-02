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Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти на 2% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером вернулись к росту, поднимаются почти на 2%, до 881 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:27+0300

2026-09-02T22:27+0300

2026-09-02T22:27+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером вернулись к росту, поднимаются почти на 2%, до 881 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 885,9 доллара (+2,3%). Ценовой максимум на данный момент составляет 902,5 доллара (+4,2%), ценовой минимум - 860,3 доллара (-0,7%). По состоянию на 22.00 мск показатель составляет 880,6 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 866,3 доллара за тысячу кубометров. В среду цены на газ в Европе превысили отметку в 900 долларов впервые с 30 декабря 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice