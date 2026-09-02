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Эксперт оценил роль ИИ в креативной экономике будущего - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил роль ИИ в креативной экономике будущего
Эксперт оценил роль ИИ в креативной экономике будущего - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил роль ИИ в креативной экономике будущего
Человек, владеющий искусственным интеллектом (ИИ), будет точно незаменим в креативной экономике в будущем, поделился мнением с РИА Новости замгендиректора,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:26+0300
2026-09-02T12:30+0300
технологии
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Человек, владеющий искусственным интеллектом (ИИ), будет точно незаменим в креативной экономике в будущем, поделился мнением с РИА Новости замгендиректора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. "ИИ не заменит человека, а человек, владеющий ИИ, в креативной экономике будущего будет точно незаменим", - рассказал он в рамках ВЭФ-2026. При этом, по словам Косинского, проникновение ИИ в медиаиндустрию и влияние технологии на отрасль продолжит расти. "Мы уже видим, как ИИ снижает порог входа авторов в создание видеоконтента", - привел пример он. Вместе с тем, по его словам, полностью передать искусственному интеллекту те или иные творческие операции или действия вряд ли возможно. Технология не обладает эмоциональным интеллектом и эмпатией как человек, а именно эти качества придают каждому творческому проекту оригинальность и авторское наполнение, отметил собеседник агентства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, владивосток, вэф
Технологии, Владивосток, ВЭФ
12:26 02.09.2026 (обновлено: 12:30 02.09.2026)
 
Эксперт оценил роль ИИ в креативной экономике будущего

Косинский: человек, владеющий ИИ, будет незаменим в креативной экономике будущего

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Человек, владеющий искусственным интеллектом (ИИ), будет точно незаменим в креативной экономике в будущем, поделился мнением с РИА Новости замгендиректора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
"ИИ не заменит человека, а человек, владеющий ИИ, в креативной экономике будущего будет точно незаменим", - рассказал он в рамках ВЭФ-2026.
При этом, по словам Косинского, проникновение ИИ в медиаиндустрию и влияние технологии на отрасль продолжит расти.
"Мы уже видим, как ИИ снижает порог входа авторов в создание видеоконтента", - привел пример он.
Вместе с тем, по его словам, полностью передать искусственному интеллекту те или иные творческие операции или действия вряд ли возможно. Технология не обладает эмоциональным интеллектом и эмпатией как человек, а именно эти качества придают каждому творческому проекту оригинальность и авторское наполнение, отметил собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииВладивостокВЭФ
 
 
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