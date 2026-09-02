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В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей
В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей - 02.09.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать торговые центры выделять парковочные места для многодетных семей, соответствующий законопроект... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:19+0300
бизнес
недвижимость
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать торговые центры выделять парковочные места для многодетных семей, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом… предлагается установить обязанность выделять специальные парковочные места для транспортных средств, используемых многодетными семьями, на парковках общего пользования, обслуживающих стационарные торговые объекты, соответствующие критериям правительства РФ", - сказано в пояснительной записке. Депутаты отметили, что минимально должно выделяться не менее одного такого места, а конкретное количество предлагается определять с учетом вместимости парковки. "Правительство РФ определит критерии стационарных торговых объектов, на парковках которых возникает обязанность выделять специальные места, количество таких мест с учетом вместимости парковки, требования к их размещению и обозначению, а также порядок подтверждения права на использование", - добавляется в записке. Депутаты уточнили, что места для многодетных семей должны выделяться дополнительно к обязательным местам для инвалидов и не могут уменьшать их количество. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта обеспечит появление реально выделенных мест у торговых объектов для многодетных семей, повысит безопасность посадки и высадки детей.
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40
192
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4.7
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бизнес, недвижимость
Бизнес, Недвижимость
12:17 02.09.2026 (обновлено: 12:19 02.09.2026)
 
В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей

"Новые люди" предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать торговые центры выделять парковочные места для многодетных семей, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом… предлагается установить обязанность выделять специальные парковочные места для транспортных средств, используемых многодетными семьями, на парковках общего пользования, обслуживающих стационарные торговые объекты, соответствующие критериям правительства РФ", - сказано в пояснительной записке.
Депутаты отметили, что минимально должно выделяться не менее одного такого места, а конкретное количество предлагается определять с учетом вместимости парковки.
"Правительство РФ определит критерии стационарных торговых объектов, на парковках которых возникает обязанность выделять специальные места, количество таких мест с учетом вместимости парковки, требования к их размещению и обозначению, а также порядок подтверждения права на использование", - добавляется в записке.
Депутаты уточнили, что места для многодетных семей должны выделяться дополнительно к обязательным местам для инвалидов и не могут уменьшать их количество.
Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта обеспечит появление реально выделенных мест у торговых объектов для многодетных семей, повысит безопасность посадки и высадки детей.
 
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