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В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей

В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей - 02.09.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили обязать ТЦ выделять парковочные места для многодетных семей

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать торговые центры выделять парковочные места для многодетных семей, соответствующий законопроект... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:17+0300

2026-09-02T12:17+0300

2026-09-02T12:19+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили обязать торговые центры выделять парковочные места для многодетных семей, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом… предлагается установить обязанность выделять специальные парковочные места для транспортных средств, используемых многодетными семьями, на парковках общего пользования, обслуживающих стационарные торговые объекты, соответствующие критериям правительства РФ", - сказано в пояснительной записке. Депутаты отметили, что минимально должно выделяться не менее одного такого места, а конкретное количество предлагается определять с учетом вместимости парковки. "Правительство РФ определит критерии стационарных торговых объектов, на парковках которых возникает обязанность выделять специальные места, количество таких мест с учетом вместимости парковки, требования к их размещению и обозначению, а также порядок подтверждения права на использование", - добавляется в записке. Депутаты уточнили, что места для многодетных семей должны выделяться дополнительно к обязательным местам для инвалидов и не могут уменьшать их количество. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта обеспечит появление реально выделенных мест у торговых объектов для многодетных семей, повысит безопасность посадки и высадки детей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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