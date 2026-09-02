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Новый гендиректор Apple получит компенсационный пакет на $58 миллионов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Новый гендиректор Apple получит компенсационный пакет на $58 миллионов
Новый гендиректор Apple получит компенсационный пакет на $58 миллионов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Новый гендиректор Apple получит компенсационный пакет на $58 миллионов
Новый генеральный директор Apple Джон Тернус получит компенсационный пакет на сумму около 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году, следует из документа... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T00:44+0300
2026-09-02T00:44+0300
финансы
apple
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ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус получит компенсационный пакет на сумму около 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году, следует из документа компании, с которым ознакомилось РИА Новости. Базовый годовой оклад нового генерального директора Apple Джона Тернуса после его вступления в должность 1 сентября составил 3 миллиона долларов, а его общий компенсационный пакет на 2027 финансовый год достигнет 58 миллионов долларов, как следует из документов, поданных техгигантом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В эту сумму входят целевой пакет акций на 55 миллионов долларов, из которых 75% зависят от доходности бумаг относительно S&P 500, а 25% начисляются в течение четырех лет, и дополнительный пакет акций на 2,5 миллиона долларов за руководство компанией в остаток 2026 финансового года, согласно документу. В свою очередь, ушедший с поста гендиректора Тим Кук в новой должности исполнительного председателя совета директоров Apple с 26 сентября будет получать базовый оклад в размере 2 миллионов долларов в год, а его общий компенсационный пакет на 2027 финансовый год составит около 47 миллионов долларов с учетом пакета акций на 45 миллионов долларов, следует из документа. Ранее Кук, возглавлявший Apple на протяжении 15 лет, обратился к сотрудникам с прощальным письмом по случаю завершения работы на посту гендиректора. Он назвал руководство корпорацией "главной привилегией своей жизни", поблагодарил команду за совместную работу и выразил полную уверенность в Тернусе. До своего вступления в должность главы Apple Тернус занимал пост старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. В общей сложности он проработал в корпорации около 25 лет, внеся ключевой вклад в создание Mac, iPad, AirPods и iPhone.
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финансы, apple
Финансы, Apple
00:44 02.09.2026
 
Новый гендиректор Apple получит компенсационный пакет на $58 миллионов

Новый гендиректор Apple Тернус получит компенсационный пакет на $58 миллионов в 2027 году

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ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус получит компенсационный пакет на сумму около 58 миллионов долларов в 2027 финансовом году, следует из документа компании, с которым ознакомилось РИА Новости.
Базовый годовой оклад нового генерального директора Apple Джона Тернуса после его вступления в должность 1 сентября составил 3 миллиона долларов, а его общий компенсационный пакет на 2027 финансовый год достигнет 58 миллионов долларов, как следует из документов, поданных техгигантом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В эту сумму входят целевой пакет акций на 55 миллионов долларов, из которых 75% зависят от доходности бумаг относительно S&P 500, а 25% начисляются в течение четырех лет, и дополнительный пакет акций на 2,5 миллиона долларов за руководство компанией в остаток 2026 финансового года, согласно документу.
В свою очередь, ушедший с поста гендиректора Тим Кук в новой должности исполнительного председателя совета директоров Apple с 26 сентября будет получать базовый оклад в размере 2 миллионов долларов в год, а его общий компенсационный пакет на 2027 финансовый год составит около 47 миллионов долларов с учетом пакета акций на 45 миллионов долларов, следует из документа.
Ранее Кук, возглавлявший Apple на протяжении 15 лет, обратился к сотрудникам с прощальным письмом по случаю завершения работы на посту гендиректора. Он назвал руководство корпорацией "главной привилегией своей жизни", поблагодарил команду за совместную работу и выразил полную уверенность в Тернусе.
До своего вступления в должность главы Apple Тернус занимал пост старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. В общей сложности он проработал в корпорации около 25 лет, внеся ключевой вклад в создание Mac, iPad, AirPods и iPhone.
 
ФинансыApple
 
 
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