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Генконсульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов Pegasu
Генконсульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов Pegasu - 02.09.2026, ПРАЙМ
Генконсульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов Pegasu
Генеральное консульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов турецкой авиакомпании Pegasus в Россию с ряда турецких курортов, сообщили РИА Новости... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:19+0300
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СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральное консульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов турецкой авиакомпании Pegasus в Россию с ряда турецких курортов, сообщили РИА Новости дипломаты.
"По информации авиакомпании, отменены несколько рейсов в Россию. Пассажирам при необходимости предоставляются размещение в отеле, питание и напитки. Генеральное консульство продолжит держать данный вопрос на контроле", - сообщили дипломаты.
Pegasus отменила в ночь на среду не менее четырех рейсов между Стамбулом и Москвой, два между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан. Как минимум три рейса компании вернулись в аэропорты вылета в Турции.
Авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила "техническими и операционными причинами" отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, планирует выполнять в обычном режиме рейсы со среды, говорится в заявлении компании.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, ТУРЦИЯ
Генконсульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов Pegasu
Генконсульство России держит на контроле вопрос с отменами рейсов Pegasus в Россию
СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральное консульство РФ держит на контроле вопрос с отменами рейсов турецкой авиакомпании Pegasus в Россию с ряда турецких курортов, сообщили РИА Новости дипломаты.
"По информации авиакомпании, отменены несколько рейсов в Россию. Пассажирам при необходимости предоставляются размещение в отеле, питание и напитки. Генеральное консульство продолжит держать данный вопрос на контроле", - сообщили дипломаты.
Pegasus отменила в ночь на среду не менее четырех рейсов между Стамбулом и Москвой, два между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан. Как минимум три рейса компании вернулись в аэропорты вылета в Турции.
Авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила "техническими и операционными причинами" отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, планирует выполнять в обычном режиме рейсы со среды, говорится в заявлении компании.