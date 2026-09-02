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Глава Минфина США напомнил "кислым европейцам" о позиции Трампа

Глава Минфина США напомнил "кислым европейцам" о позиции Трампа - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина США напомнил "кислым европейцам" о позиции Трампа

Глава минфина США Скотт Бессент на вопрос об участии российского коллеги Антона Силуанова в мероприятиях G20 в Северной Каролине напомнил "кислым европейцам" о... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T01:45+0300

2026-09-02T01:45+0300

2026-09-02T01:45+0300

мировая экономика

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скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент на вопрос об участии российского коллеги Антона Силуанова в мероприятиях G20 в Северной Каролине напомнил "кислым европейцам" о позиции главы Штатов Дональда Трампа о том, что ладить нужно со всеми. "Я знаю, что у некоторых европейцев остался кислый привкус (в связи с участием Силуанова - ред.), но, я думаю, взаимодействие - это очень важно", - сказал Бессент журналистам по итогам встречи министров финансов G20. Так он ответил на вопрос об участии главы российского ведомства. По его словам, присутствие министра из РФ не привело к негативу или сложностям в работе. "И как сказал президент Дональд Трамп, ему (Трампу - ред.) нравится ладить со всеми", - сказал Бессент. В понедельник минфин РФ сообщил, что Силуанов и Бессент на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "группы 20". Некоторые европейские политики и чиновники выразили недовольство присутствием главы минфина РФ в США.

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мировая экономика, сша, скотт бессент, антон силуанов, дональд трамп, минфин рф, минфин сша