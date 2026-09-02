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Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем"

Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем"

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем", удаленку он считает "стремом". | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T03:51+0300

2026-09-02T03:51+0300

2026-09-02T03:51+0300

общество

владивосток

андрей костин

втб

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем", удаленку он считает "стремом". "Для них (зумеров - ред.) норм, для меня - стрем", - сказал он, отвечая на вопрос про удаленную работу на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?". Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ - высокая зарплата на старте карьеры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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общество , владивосток, андрей костин, втб, вэф