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Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем"
Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем"
Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем", удаленку он считает "стремом". | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:51+0300
2026-09-02T03:51+0300
общество
владивосток
андрей костин
втб
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем", удаленку он считает "стремом". "Для них (зумеров - ред.) норм, для меня - стрем", - сказал он, отвечая на вопрос про удаленную работу на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?". Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ - высокая зарплата на старте карьеры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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40
192
40
общество , владивосток, андрей костин, втб, вэф
Общество , Владивосток, Андрей Костин, ВТБ, ВЭФ
03:51 02.09.2026
 
Глава ВТБ Костин ответил на вопросы "норм" или "стрем"

Глава ВТБ Костин назвал удаленку "стремом"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем", удаленку он считает "стремом".
"Для них (зумеров - ред.) норм, для меня - стрем", - сказал он, отвечая на вопрос про удаленную работу на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?".
Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ - высокая зарплата на старте карьеры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ОбществоВладивостокАндрей КостинВТБВЭФ
 
 
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