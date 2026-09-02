Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/glava-872900406.html
Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее
Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за криптовалютами будущее, об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:49+0300
2026-09-02T04:49+0300
финансы
владивосток
андрей костин
втб
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872900406.jpg?1788313753
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за криптовалютами будущее, об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума. "К "крипте" (криптовалютам - ред.) я отношусь хорошо. Это отдельная история, большая, конечно. Конечно, за криптовалютами все равно будущее", - сказал он на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?". "Другое дело что за какими, потому что частные негосударственные криптовалюты, они, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны всех абсолютно стран в виде центральных банков и финансовых властей, потому что у нас там есть политика, М1, М2, ставки какие-то. А тут раз параллельно существует рынок, который никак не регулируются", - продолжил Костин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, владивосток, андрей костин, втб, вэф
Финансы, Владивосток, Андрей Костин, ВТБ, ВЭФ
04:49 02.09.2026
 
Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее

Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за криптовалютами будущее, об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума.
"К "крипте" (криптовалютам - ред.) я отношусь хорошо. Это отдельная история, большая, конечно. Конечно, за криптовалютами все равно будущее", - сказал он на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?".
"Другое дело что за какими, потому что частные негосударственные криптовалюты, они, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны всех абсолютно стран в виде центральных банков и финансовых властей, потому что у нас там есть политика, М1, М2, ставки какие-то. А тут раз параллельно существует рынок, который никак не регулируются", - продолжил Костин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыВладивостокАндрей КостинВТБВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала