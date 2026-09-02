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Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее

Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава ВТБ Костин считает, что за криптовалютами будущее

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за криптовалютами будущее, об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:49+0300

2026-09-02T04:49+0300

2026-09-02T04:49+0300

финансы

владивосток

андрей костин

втб

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за криптовалютами будущее, об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума. "К "крипте" (криптовалютам - ред.) я отношусь хорошо. Это отдельная история, большая, конечно. Конечно, за криптовалютами все равно будущее", - сказал он на сессии "Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?". "Другое дело что за какими, потому что частные негосударственные криптовалюты, они, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны всех абсолютно стран в виде центральных банков и финансовых властей, потому что у нас там есть политика, М1, М2, ставки какие-то. А тут раз параллельно существует рынок, который никак не регулируются", - продолжил Костин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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финансы, владивосток, андрей костин, втб, вэф