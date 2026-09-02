https://1prime.ru/20260902/glava-872901348.html
Глава Якутии прокомментировал перенос сроков введения пошлины на алмазы
Глава Якутии прокомментировал перенос сроков введения пошлины на алмазы - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава Якутии прокомментировал перенос сроков введения пошлины на алмазы
Перенос сроков введения экспортной пошлины на алмазы в России на полгода оправдан в условиях "низкого уровня" мирового рынка алмазов и цен на них, сообщил РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:34+0300
2026-09-02T05:34+0300
2026-09-02T05:34+0300
россия
промышленность
якутия
владивосток
айсен николаев
алроса
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872901348.jpg?1788316482
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Перенос сроков введения экспортной пошлины на алмазы в России на полгода оправдан в условиях "низкого уровня" мирового рынка алмазов и цен на них, сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Правительство РФ с 1 сентября планировало ввести пошлины в 8% на экспорт за пределы ЕАЭС необработанных и частично обработанных алмазов весом от 0,45 до 10,8 карата. Но в августе кабмин перенес срок введения экспортной пошлины на алмазы на полгода - мера вступит в силу с 1 марта 2027 года.
"Я считаю, что это оправданно… Потому что сегодня сам мировой рынок алмазов находится на очень низком уровне и, соответственно, мы же понимаем, что даже если в условиях низких цен мировых вводить дополнительную экспортную пошлину — это просто нагрузка на компанию "Алроса", которая на сегодняшний день с точки зрения налогов не будет оправдана никак", - сказал Николаев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
якутия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, якутия, владивосток, айсен николаев, алроса, вэф
РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Владивосток, Айсен Николаев, Алроса, ВЭФ
Глава Якутии прокомментировал перенос сроков введения пошлины на алмазы
Глава Якутии Николаев: перенос сроков введения экспортной пошлины на алмазы оправдан
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Перенос сроков введения экспортной пошлины на алмазы в России на полгода оправдан в условиях "низкого уровня" мирового рынка алмазов и цен на них, сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Правительство РФ с 1 сентября планировало ввести пошлины в 8% на экспорт за пределы ЕАЭС необработанных и частично обработанных алмазов весом от 0,45 до 10,8 карата. Но в августе кабмин перенес срок введения экспортной пошлины на алмазы на полгода - мера вступит в силу с 1 марта 2027 года.
"Я считаю, что это оправданно… Потому что сегодня сам мировой рынок алмазов находится на очень низком уровне и, соответственно, мы же понимаем, что даже если в условиях низких цен мировых вводить дополнительную экспортную пошлину — это просто нагрузка на компанию "Алроса", которая на сегодняшний день с точки зрения налогов не будет оправдана никак", - сказал Николаев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.