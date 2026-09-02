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Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли
Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли
Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли, такое мнение он высказал РИА Новости в кулуарах Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:08+0300
2026-09-02T06:08+0300
2026-09-02T06:08+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли, такое мнение он высказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Очень надеюсь", - ответил он на вопрос, прошел ли мировой алмазный рынок дно кризиса.
Также в августе в пресс-службе компании "Алроса" заявили РИА Новости, что стали дорожать небольшие камни в 0,3-0,5 карата, а с начала года постепенно растут в цене крупные алмазы.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, мировая экономика, якутия, владивосток, айсен николаев, алроса, вэф
Промышленность, Мировая экономика, ЯКУТИЯ, Владивосток, Айсен Николаев, Алроса, ВЭФ
Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли
Глава Якутии Николаев надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли, такое мнение он высказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Очень надеюсь", - ответил он на вопрос, прошел ли мировой алмазный рынок дно кризиса.
Также в августе в пресс-службе компании "Алроса" заявили РИА Новости, что стали дорожать небольшие камни в 0,3-0,5 карата, а с начала года постепенно растут в цене крупные алмазы.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.