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Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли

Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава Якутии надеется на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли

Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли, такое мнение он высказал РИА Новости в кулуарах Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:08+0300

2026-09-02T06:08+0300

2026-09-02T06:08+0300

промышленность

мировая экономика

якутия

владивосток

айсен николаев

алроса

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду на преодоление кризиса в мировой алмазной отрасли, такое мнение он высказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Очень надеюсь", - ответил он на вопрос, прошел ли мировой алмазный рынок дно кризиса. Также в августе в пресс-службе компании "Алроса" заявили РИА Новости, что стали дорожать небольшие камни в 0,3-0,5 карата, а с начала года постепенно растут в цене крупные алмазы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

якутия

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промышленность, мировая экономика, якутия, владивосток, айсен николаев, алроса, вэф