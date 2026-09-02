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Глава Бурятии предложил создать безопасные дворы для детей и пенсионеров

Глава Бурятии предложил создать безопасные дворы для детей и пенсионеров - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава Бурятии предложил создать безопасные дворы для детей и пенсионеров

Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая на ВЭФ-2026, предложил создать пилотные проекты закрытых дворов для детей и пенсионеров в рамках программы... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:37+0300

2026-09-02T08:37+0300

2026-09-02T08:39+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая на ВЭФ-2026, предложил создать пилотные проекты закрытых дворов для детей и пенсионеров в рамках программы "Дальневосточные дворы". "Предложение в рамках мастер-плана посмотреть закрытые дворы, обеспечить защищенное пространство, где ребенок вышел из подъезда, и родители не переживают, что он со двора не выйдет. Территория закрытая, под видеонаблюдением, с консьержем. Бабушки тоже выйдут во двор и будут чувствовать себя комфортно", — сказал Цыденов, выступая на панельной сессии "Демография городов". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, бурятия, владивосток, алексей цыденов, вэф