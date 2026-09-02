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Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке

Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке

Решение о переезде или о том, чтобы остаться жить на Дальнем Востоке, люди принимают, опираясь на три основных фактора: работу, жилье и социальную... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:52+0300

2026-09-02T08:52+0300

2026-09-02T08:58+0300

общество

россия

амурская область

дальний восток

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василий орлов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Решение о переезде или о том, чтобы остаться жить на Дальнем Востоке, люди принимают, опираясь на три основных фактора: работу, жилье и социальную инфраструктуру, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. "Если брать с точки зрения демографии, а именно решение о релокации, о миграционном сальдо, то человек принимает решение переехать из региона в регион, отталкиваясь от трех основных столпов. Первый столб – это работа, все, что связано с инвестициями, с качеством рабочего места, с заработной платой... Второй столб – это жилье, его качество, стоимость жилищно-коммунальных услуг, доступность... И третий блок вопросов – это все, что связано с семьей, то есть социальная инфраструктура: школы, детские сады, больницы", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, для решения жилищного вопроса в регионе успешно реализуется программа арендного жилья и дальневосточная ипотека, а социальная и транспортная инфраструктура развивается в рамках мастер-планов городов. Губернатор отметил, что Дальний Восток неоднократно переживал волны миграционного притока, и привел в пример Амурскую область. "Это и Столыпинские реформы, и строительство Байкало-Амурской магистрали. Многие из тех, кто строил когда-то БАМ, сегодня остались жить. Сегодня в Амурской области несколько аналогичных проектов – это космодром Восточный и город Циолковский, который по поручению президента строится и имеет собственный мастер-план, это город Свободный, который колоссальное развитие получил, потому что там два мегапроекта строятся", – отметил Орлов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

амурская область

дальний восток

владивосток

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общество , россия, амурская область, дальний восток, владивосток, василий орлов, вэф