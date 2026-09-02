Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/glava-872907667.html
Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке
Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке
Решение о переезде или о том, чтобы остаться жить на Дальнем Востоке, люди принимают, опираясь на три основных фактора: работу, жилье и социальную... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:52+0300
2026-09-02T08:58+0300
общество
россия
амурская область
дальний восток
владивосток
василий орлов
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872907667.jpg?1788328720
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Решение о переезде или о том, чтобы остаться жить на Дальнем Востоке, люди принимают, опираясь на три основных фактора: работу, жилье и социальную инфраструктуру, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. "Если брать с точки зрения демографии, а именно решение о релокации, о миграционном сальдо, то человек принимает решение переехать из региона в регион, отталкиваясь от трех основных столпов. Первый столб – это работа, все, что связано с инвестициями, с качеством рабочего места, с заработной платой... Второй столб – это жилье, его качество, стоимость жилищно-коммунальных услуг, доступность... И третий блок вопросов – это все, что связано с семьей, то есть социальная инфраструктура: школы, детские сады, больницы", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, для решения жилищного вопроса в регионе успешно реализуется программа арендного жилья и дальневосточная ипотека, а социальная и транспортная инфраструктура развивается в рамках мастер-планов городов. Губернатор отметил, что Дальний Восток неоднократно переживал волны миграционного притока, и привел в пример Амурскую область. "Это и Столыпинские реформы, и строительство Байкало-Амурской магистрали. Многие из тех, кто строил когда-то БАМ, сегодня остались жить. Сегодня в Амурской области несколько аналогичных проектов – это космодром Восточный и город Циолковский, который по поручению президента строится и имеет собственный мастер-план, это город Свободный, который колоссальное развитие получил, потому что там два мегапроекта строятся", – отметил Орлов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
амурская область
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, амурская область, дальний восток, владивосток, василий орлов, вэф
Общество , РОССИЯ, Амурская область, Дальний Восток, Владивосток, Василий Орлов, ВЭФ
08:52 02.09.2026 (обновлено: 08:58 02.09.2026)
 
Глава Приамурья назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке

Глава Приамурья Орлов назвал три фактора, удерживающих людей на Дальнем Востоке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Решение о переезде или о том, чтобы остаться жить на Дальнем Востоке, люди принимают, опираясь на три основных фактора: работу, жилье и социальную инфраструктуру, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме.
"Если брать с точки зрения демографии, а именно решение о релокации, о миграционном сальдо, то человек принимает решение переехать из региона в регион, отталкиваясь от трех основных столпов. Первый столб – это работа, все, что связано с инвестициями, с качеством рабочего места, с заработной платой... Второй столб – это жилье, его качество, стоимость жилищно-коммунальных услуг, доступность... И третий блок вопросов – это все, что связано с семьей, то есть социальная инфраструктура: школы, детские сады, больницы", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, для решения жилищного вопроса в регионе успешно реализуется программа арендного жилья и дальневосточная ипотека, а социальная и транспортная инфраструктура развивается в рамках мастер-планов городов.
Губернатор отметил, что Дальний Восток неоднократно переживал волны миграционного притока, и привел в пример Амурскую область.
"Это и Столыпинские реформы, и строительство Байкало-Амурской магистрали. Многие из тех, кто строил когда-то БАМ, сегодня остались жить. Сегодня в Амурской области несколько аналогичных проектов – это космодром Восточный и город Циолковский, который по поручению президента строится и имеет собственный мастер-план, это город Свободный, который колоссальное развитие получил, потому что там два мегапроекта строятся", – отметил Орлов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ОбществоРОССИЯАмурская областьДальний ВостокВладивостокВасилий ОрловВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала