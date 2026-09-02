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Суд оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC еще на 7,6 миллионов рублей за отказ удалять заблокированное в России приложение из Google Play, передает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:03+0300
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2026-09-02T13:03+0300
технологии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC еще на 7,6 миллионов рублей за отказ удалять заблокированное в России приложение из Google Play, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Компанию привлекли к административной ответственности за два эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). "Компания Google LLC виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение по одному из двух протоколов судья. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения для организации трансфера Wheely из сервиса Google Play.
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технологии, россия, москва, wheely
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Wheely
Суд оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей за отказ удалять приложение
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC еще на 7,6 миллионов рублей за отказ удалять заблокированное в России приложение из Google Play, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Компанию привлекли к административной ответственности за два эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).
"Компания Google LLC виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение по одному из двух протоколов судья.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, компанию Google оштрафовали за неудаление заблокированного на территории РФ приложения для организации трансфера Wheely
из сервиса Google Play.