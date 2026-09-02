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Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз - 02.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз
Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:03+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины.
По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиардов гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов.
Министерство финансов Украины публикует данные по государственному долгу с 2011 года. По данным министерства, в 2011 году внешний государственный долг страны составлял 299,4 миллиарда гривен. Таким образом, к концу июля 2026 года этот показатель вырос в 25 раз.
Внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга, уточняется в справке.
Ранее РИА Новости передавало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз
Минфин Украины: внешний долг страны с конца 2011 года вырос в 25 раз
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины.
По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиардов гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов.
Министерство финансов Украины публикует данные по государственному долгу с 2011 года. По данным министерства, в 2011 году внешний государственный долг страны составлял 299,4 миллиарда гривен. Таким образом, к концу июля 2026 года этот показатель вырос в 25 раз.
Внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга, уточняется в справке.
Ранее РИА Новости передавало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.