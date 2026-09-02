Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/gosdolg-872904911.html
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз - 02.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз
Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:03+0300
2026-09-02T08:03+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872904911.jpg?1788325420
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины. По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиардов гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов. Министерство финансов Украины публикует данные по государственному долгу с 2011 года. По данным министерства, в 2011 году внешний государственный долг страны составлял 299,4 миллиарда гривен. Таким образом, к концу июля 2026 года этот показатель вырос в 25 раз. Внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга, уточняется в справке. Ранее РИА Новости передавало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
08:03 02.09.2026
 
Госдолг Украины с конца 2011 года вырос в 25 раз

Минфин Украины: внешний долг страны с конца 2011 года вырос в 25 раз

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины с конца 2011 года увеличился в 25 раз, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины.
По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиардов гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов.
Министерство финансов Украины публикует данные по государственному долгу с 2011 года. По данным министерства, в 2011 году внешний государственный долг страны составлял 299,4 миллиарда гривен. Таким образом, к концу июля 2026 года этот показатель вырос в 25 раз.
Внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга, уточняется в справке.
Ранее РИА Новости передавало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала