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В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов

В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов

Рост доходности краткосрочных вкладов в России на фоне снижения ключевой ставки объясняется борьбой банков за клиентов, рассказал РИА Новости глава комитета... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T00:47+0300

2026-09-02T00:47+0300

2026-09-02T00:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рост доходности краткосрочных вкладов в России на фоне снижения ключевой ставки объясняется борьбой банков за клиентов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это связано в том числе с борьбой банков за клиентов: они стараются их переманить и для этого держат достаточно высокие ставки. Во-первых, люди из-за снижения ключевой ставки все-таки начали перемещать сбережения из банковской системы на финансовый рынок, считая, что они там могут больше заработать", - сказал он в интервью в преддверии ВЭФ-2026. Например, на рынке цифровых финансовых активов обещают доходность за 20%, а то и за 30%, отметил Аксаков. "Плюс в летний период часть денег обычно перемещается из банковской системы в карманы граждан, например, они покупают валюту для того, чтобы поехать за границу отдохнуть. Это всегда происходит", - продолжил он. При этом депутат добавил, что "драматичного" оттока средств из банковской системы не наблюдается – с начала года это более 2 триллионов рублей. При том, что на вкладах и счетах населения находится более 60 триллионов рублей, "плюс еще средства бизнеса", напомнил Аксаков. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, финансы, россия, владивосток, анатолий аксаков, госдума, вэф