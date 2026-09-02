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В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов
В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов
Рост доходности краткосрочных вкладов в России на фоне снижения ключевой ставки объясняется борьбой банков за клиентов, рассказал РИА Новости глава комитета... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T00:47+0300
2026-09-02T00:47+0300
банки
финансы
россия
владивосток
анатолий аксаков
госдума
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рост доходности краткосрочных вкладов в России на фоне снижения ключевой ставки объясняется борьбой банков за клиентов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это связано в том числе с борьбой банков за клиентов: они стараются их переманить и для этого держат достаточно высокие ставки. Во-первых, люди из-за снижения ключевой ставки все-таки начали перемещать сбережения из банковской системы на финансовый рынок, считая, что они там могут больше заработать", - сказал он в интервью в преддверии ВЭФ-2026. Например, на рынке цифровых финансовых активов обещают доходность за 20%, а то и за 30%, отметил Аксаков. "Плюс в летний период часть денег обычно перемещается из банковской системы в карманы граждан, например, они покупают валюту для того, чтобы поехать за границу отдохнуть. Это всегда происходит", - продолжил он. При этом депутат добавил, что "драматичного" оттока средств из банковской системы не наблюдается – с начала года это более 2 триллионов рублей. При том, что на вкладах и счетах населения находится более 60 триллионов рублей, "плюс еще средства бизнеса", напомнил Аксаков. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
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банки, финансы, россия, владивосток, анатолий аксаков, госдума, вэф
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Анатолий Аксаков, Госдума, ВЭФ
00:47 02.09.2026
 
В Госдуме объяснили рост доходности краткосрочных вкладов

Депутат Аксаков объяснил рост доходности краткосрочных вкладов борьбой банков за клиентов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рост доходности краткосрочных вкладов в России на фоне снижения ключевой ставки объясняется борьбой банков за клиентов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это связано в том числе с борьбой банков за клиентов: они стараются их переманить и для этого держат достаточно высокие ставки. Во-первых, люди из-за снижения ключевой ставки все-таки начали перемещать сбережения из банковской системы на финансовый рынок, считая, что они там могут больше заработать", - сказал он в интервью в преддверии ВЭФ-2026.
Например, на рынке цифровых финансовых активов обещают доходность за 20%, а то и за 30%, отметил Аксаков.
"Плюс в летний период часть денег обычно перемещается из банковской системы в карманы граждан, например, они покупают валюту для того, чтобы поехать за границу отдохнуть. Это всегда происходит", - продолжил он.
При этом депутат добавил, что "драматичного" оттока средств из банковской системы не наблюдается – с начала года это более 2 триллионов рублей. При том, что на вкладах и счетах населения находится более 60 триллионов рублей, "плюс еще средства бизнеса", напомнил Аксаков.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БанкиФинансыРОССИЯВладивостокАнатолий АксаковГосдумаВЭФ
 
 
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