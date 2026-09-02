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В Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков, заявил депутат
В Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков, заявил депутат - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков, заявил депутат
Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:28+0300
2026-09-02T08:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках ВЭФ-2026. "Это не обсуждают. Банки - часть финансовой системы, если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики – все очень взаимосвязано", - ответил Аксаков на вопрос о введении налога на сверхприбыль кредитных организаций. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года заявляла, что налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, банк россии, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума, Банк России, ВЭФ
В Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков, заявил депутат
Аксаков: введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках ВЭФ-2026.
"Это не обсуждают. Банки - часть финансовой системы, если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики – все очень взаимосвязано", - ответил Аксаков на вопрос о введении налога на сверхприбыль кредитных организаций.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года заявляла, что налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.