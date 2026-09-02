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В Госдуме назвали Северный морской путь ключевым проектом развития России
В Госдуме назвали Северный морской путь ключевым проектом развития России - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Северный морской путь ключевым проектом развития России
Северный морской путь необходимо воспринимать не только как транспортный маршрут, но и как один из ключевых проектов развития России на десятилетия вперед,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:57+0300
2026-09-02T12:57+0300
2026-09-02T12:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь необходимо воспринимать не только как транспортный маршрут, но и как один из ключевых проектов развития России на десятилетия вперед, заявила депутат Госдумы Марина Ким.
"Мы привыкли измерять Северный морской путь миллионами тонн грузов. Но за этими цифрами гораздо большая история. Это новые порты, технологии, производства, логистика, рабочие места и развитие огромных территорий. По сути, вокруг Северного морского пути сегодня формируется одна из инфраструктур будущего России", - сказала Ким по итогам сессии "Миссия Арктика: новый взгляд на современный образ российской Арктики" на ВЭФ.
Она напомнила, что в ходе сессии специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что грузопоток по Севморпути за десять лет вырос в десять раз, и, по его словам, в текущем году показатель идет примерно на 15% выше предыдущего уровня и может впервые превысить 40 миллионов тонн.
"Для меня особенно важно, что Арктика позволяет нам снова говорить о будущем не в горизонте нескольких лет. Северный морской путь - это проект на 50, 100 лет вперед. Уже сегодня вокруг него решается вопрос о том, какое место Россия будет занимать в мировой логистике, технологиях и освоении Севера", - отметила депутат.
Ким добавила, что развитие Севморпути должно сопровождаться открытым разговором об экологической безопасности Арктики.
"На сессии прозвучал очень важный пример: Росатом вместе с Центром морских исследований МГУ уже более пяти лет проводит исследования на протяжении трех тысяч морских миль Северного морского пути. Изучаются вода, воздух, донные отложения, микропластик. Именно так и нужно отвечать на вопросы об экологической ответственности - не лозунгами, а открытыми научными данными", - подчеркнула она.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, арктика, владивосток, росатом, госдума, мгу
РОССИЯ, АРКТИКА, Владивосток, Росатом, Госдума, МГУ
В Госдуме назвали Северный морской путь ключевым проектом развития России
Депутат ГД Ким: Северный морской путь - это проект на десятилетия вперед
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь необходимо воспринимать не только как транспортный маршрут, но и как один из ключевых проектов развития России на десятилетия вперед, заявила депутат Госдумы Марина Ким.
"Мы привыкли измерять Северный морской путь миллионами тонн грузов. Но за этими цифрами гораздо большая история. Это новые порты, технологии, производства, логистика, рабочие места и развитие огромных территорий. По сути, вокруг Северного морского пути сегодня формируется одна из инфраструктур будущего России", - сказала Ким по итогам сессии "Миссия Арктика: новый взгляд на современный образ российской Арктики" на ВЭФ.
Она напомнила, что в ходе сессии специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что грузопоток по Севморпути за десять лет вырос в десять раз, и, по его словам, в текущем году показатель идет примерно на 15% выше предыдущего уровня и может впервые превысить 40 миллионов тонн.
"Для меня особенно важно, что Арктика позволяет нам снова говорить о будущем не в горизонте нескольких лет. Северный морской путь - это проект на 50, 100 лет вперед. Уже сегодня вокруг него решается вопрос о том, какое место Россия будет занимать в мировой логистике, технологиях и освоении Севера", - отметила депутат.
Ким добавила, что развитие Севморпути должно сопровождаться открытым разговором об экологической безопасности Арктики.
"На сессии прозвучал очень важный пример: Росатом вместе с Центром морских исследований МГУ уже более пяти лет проводит исследования на протяжении трех тысяч морских миль Северного морского пути. Изучаются вода, воздух, донные отложения, микропластик. Именно так и нужно отвечать на вопросы об экологической ответственности - не лозунгами, а открытыми научными данными", - подчеркнула она.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.