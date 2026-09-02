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В Госдуме предложили перейти к учету агродронов весом более 30 кг

В Госдуме предложили перейти к учету агродронов весом более 30 кг - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили перейти к учету агродронов весом более 30 кг

Для агродронов весом более 30 килограммов необходимо перейти от регистрации к учету, что потребует изменений в Воздушный кодекс, заявил член комитета Госдумы по | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:00+0300

2026-09-02T13:00+0300

2026-09-02T13:00+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Для агродронов весом более 30 килограммов необходимо перейти от регистрации к учету, что потребует изменений в Воздушный кодекс, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. "То, что мы слышим в Госдуме от эксплуатантов, то, что необходимо уходить от регистрации к учету агродронов, которые больше 30 килограмм. Конечно, тут понадобится изменение в Воздушный кодекс, но я вижу по коллегам-депутатам, что они, в принципе, многие готовы к этому, и эти изменения уже назрели", - сказал Горюханов в рамках сессии "С Дальнего Востока на всю страну: запуск низковысотной экономики в России" на ВЭФ. По его словам, депутаты также планируют обратиться в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения классификации автономных систем - водных, наземных, воздушных, высокоавтоматизированных транспортных средств. Депутат подчеркнул, что отрасль в России переживает бурный рост, и классификация уже необходима, но действовать нужно очень осторожно, чтобы не затормозить прогресс. "Краснодарский край, наверное, ведущий производитель сельхозпродукции и в стране, и, наверное, один из самых больших регионов в мире по этим показателям. И, конечно, для нас агродроны для региона и для соседних, кстати, регионов являются ключевыми среди всех дронов", - также добавил Горюханов. Передовые технологии применяются во всех сферах сельского хозяйства. Дроны используются для точного внесения удобрений и средств защиты растений, что значительно повышает эффективность работы и экономит ресурсы. Кроме того, беспилотники позволяют оценивать состояние посевов и составлять более точные прогнозы на урожай. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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