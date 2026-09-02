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В Госдуме предложили закрепить авиаперевозки на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили закрепить авиаперевозки на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили закрепить авиаперевозки на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили закрепить авиаперевозки на Дальнем Востоке
Авиаперевозки на Дальнем Востоке необходимо законодательно закрепить в законе об общественном транспорте, чтобы они могли получать субсидии, заявил член... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:35+0300
2026-09-02T14:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки на Дальнем Востоке необходимо законодательно закрепить в законе об общественном транспорте, чтобы они могли получать субсидии, заявил член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин. Он напомнил, что закон об общественном транспорте уже существует и позволяет выстраивать систему субсидий на региональном и федеральном уровнях, однако сейчас авиаперевозки в этом законе не прописаны, хотя именно такой механизм мог бы обеспечить им стабильное финансирование. "Я думаю, что на ближайшее время задача как раз совместно с коллегами зайти в этот закон и все-таки завести туда авиаперевозки как реальный общественный транспорт. Это как бы старт, без которого будет сложно дальше в этом направлении двигаться", - сказал Симигин в рамках сессии "От субсидий к устойчивости: формула доступных перелетов для ДФО" на ВЭФ. По его словам, для дальневосточников межрегиональные и внутрирегиональные перевозки - это не путешествия, а необходимость. Депутат пояснил, что речь идет о поездках за квалифицированной медицинской помощью и в перинатальные центры. "Авиаперевозки для Дальнего Востока – это вопрос не просто транспортный. Да, это вопрос, я бы сказал, даже социальной справедливости и аутентичности дальневосточников. Они все хотят иметь доступ ко всей стране, в том числе к европейской части нашей необъятной родины. Поэтому здесь, конечно же, авиадоступность является ключевым вопросом", - добавил парламентарий. Симигин также отметил, что эта идея должна стать одной из ключевых на площадке форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, госдума, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Госдума, ВЭФ, ВЭФ-2026
14:35 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
В Госдуме предложили закрепить авиаперевозки на Дальнем Востоке

Депутат Симигин призвал закрепить авиаперевозки в законе об общественном транспорте

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки на Дальнем Востоке необходимо законодательно закрепить в законе об общественном транспорте, чтобы они могли получать субсидии, заявил член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин.
Он напомнил, что закон об общественном транспорте уже существует и позволяет выстраивать систему субсидий на региональном и федеральном уровнях, однако сейчас авиаперевозки в этом законе не прописаны, хотя именно такой механизм мог бы обеспечить им стабильное финансирование.
"Я думаю, что на ближайшее время задача как раз совместно с коллегами зайти в этот закон и все-таки завести туда авиаперевозки как реальный общественный транспорт. Это как бы старт, без которого будет сложно дальше в этом направлении двигаться", - сказал Симигин в рамках сессии "От субсидий к устойчивости: формула доступных перелетов для ДФО" на ВЭФ.
По его словам, для дальневосточников межрегиональные и внутрирегиональные перевозки - это не путешествия, а необходимость. Депутат пояснил, что речь идет о поездках за квалифицированной медицинской помощью и в перинатальные центры.
"Авиаперевозки для Дальнего Востока – это вопрос не просто транспортный. Да, это вопрос, я бы сказал, даже социальной справедливости и аутентичности дальневосточников. Они все хотят иметь доступ ко всей стране, в том числе к европейской части нашей необъятной родины. Поэтому здесь, конечно же, авиадоступность является ключевым вопросом", - добавил парламентарий.
Симигин также отметил, что эта идея должна стать одной из ключевых на площадке форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокГосдумаВЭФ
 
 
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