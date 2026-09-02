https://1prime.ru/20260902/grigorenko-872913707.html

Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко

Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко - 02.09.2026, ПРАЙМ

Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко

Государство РФ не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok, это за гранью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:12+0300

2026-09-02T10:12+0300

2026-09-02T10:20+0300

россия

бизнес

общество

владивосток

дмитрий григоренко

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872913707.jpg?1788333650

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Государство РФ не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok, это за гранью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Планов делать из "Госуслуг" TikTok у нас, естественно, нет. Это уже что-то, наверное, за гранью", - сказал он в рамках ВЭФ-2026. Однако он отметил, что государство должно быть вариативным: сегодня такие изменения могут быть за гранью, "а послезавтра это будет "норм". Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество , владивосток, дмитрий григоренко, вэф