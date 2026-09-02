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Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко
Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко - 02.09.2026, ПРАЙМ
Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко
Государство РФ не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok, это за гранью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:12+0300
2026-09-02T10:20+0300
россия
бизнес
общество
владивосток
дмитрий григоренко
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Государство РФ не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok, это за гранью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Планов делать из "Госуслуг" TikTok у нас, естественно, нет. Это уже что-то, наверное, за гранью", - сказал он в рамках ВЭФ-2026. Однако он отметил, что государство должно быть вариативным: сегодня такие изменения могут быть за гранью, "а послезавтра это будет "норм". Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, общество , владивосток, дмитрий григоренко, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Общество , Владивосток, Дмитрий Григоренко, ВЭФ
10:12 02.09.2026 (обновлено: 10:20 02.09.2026)
 
Власти не будут делать из "Госуслуг" TikTok, заявил Григоренко

Вице-премьер Григоренко: государство не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Государство РФ не планирует делать из портала "Госуслуги" TikTok, это за гранью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Планов делать из "Госуслуг" TikTok у нас, естественно, нет. Это уже что-то, наверное, за гранью", - сказал он в рамках ВЭФ-2026.
Однако он отметил, что государство должно быть вариативным: сегодня такие изменения могут быть за гранью, "а послезавтра это будет "норм".
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесОбществоВладивостокДмитрий ГригоренкоВЭФ
 
 
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