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Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы, заявил Грушко - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы, заявил Грушко
Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы, заявил Грушко - 02.09.2026, ПРАЙМ
Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы, заявил Грушко
Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы и благосостоянию их граждан, сообщил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:56+0300
2026-09-02T05:56+0300
газ
россия
европа
владивосток
александр грушко
мид рф
мид
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы и благосостоянию их граждан, сообщил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население - деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться - это сказывается на всех сферах социального обеспечения", - сказал он журналистам, оценивая последствия отказа стран Европы от российского газа. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, европа, владивосток, александр грушко, мид рф, мид, вэф
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Владивосток, Александр Грушко, МИД РФ, МИД, ВЭФ
05:56 02.09.2026
 
Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы и благосостоянию их граждан, сообщил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население - деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться - это сказывается на всех сферах социального обеспечения", - сказал он журналистам, оценивая последствия отказа стран Европы от российского газа.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯЕВРОПАВладивостокАлександр ГрушкоМИД РФМИДВЭФ
 
 
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