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ГТЛК и МКБ заключили кредитный договор о финансировании лизинговых проектов

ГТЛК и МКБ заключили кредитный договор о финансировании лизинговых проектов - 02.09.2026, ПРАЙМ

ГТЛК и МКБ заключили кредитный договор о финансировании лизинговых проектов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Московский кредитный банк" на полях ВЭФ-2026 заключили кредитный договор о финансировании лизинговых... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Московский кредитный банк" на полях ВЭФ-2026 заключили кредитный договор о финансировании лизинговых проектов в области транспорта, сообщает компания. "ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) и "Московский кредитный банк" (банк МКБ) заключили кредитный договор. ... Согласно кредитному договору ГТЛК получит доступ к долгосрочному финансированию со стороны банка МКБ для реализации лизинговых проектов в интересах российских транспортных компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с условиями договора финансирование будет направлено в форме траншей на реализацию проектов в железнодорожном, авиационном и водном сегментах, включая обновление пассажирского транспорта. "По договору предусмотрена плавающая процентная ставка, зависящая от уровня ключевой ставки Банка России. Такой механизм позволяет учитывать динамику рыночных условий и обеспечивает ГТЛК дополнительную гибкость при управлении долговым портфелем", - добавили в ГТЛК. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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