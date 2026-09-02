Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/gtlk-872909361.html
ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8
ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8 - 02.09.2026, ПРАЙМ
ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8
"Государственная транспортная лизинговая компания" заключила лизинговые договоры с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщает ГТЛК. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:17+0300
2026-09-02T09:20+0300
бизнес
владивосток
ютэйр
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872909361.jpg?1788330016
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" заключила лизинговые договоры с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщает ГТЛК. "ГТЛК подписала договоры лизинга с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Все вертолеты будут поставлены ГТЛК на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки по линии Минпромторга и Минтранса России", - говорится в сообщении. Уточняется, что передача первых шести бортов авиакомпании планируется в ближайшее время, остальных 20 вертолетов – в течение 2026-2028 годов. "Подписание соглашения с "ЮТэйр" – важный этап работы по обновлению парка гражданской авиации. Поставка 26 современных Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода позволит авиакомпании еще эффективнее решать социальные задачи, обеспечивать воздушные перевозки и развивать внутренний туризм", - прокомментировал гендиректор ГТЛК Михаил Парнев. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, ютэйр, минпромторг, вэф
Бизнес, Владивосток, ЮТэйр, Минпромторг, ВЭФ
09:17 02.09.2026 (обновлено: 09:20 02.09.2026)
 
ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8

ГТЛК заключила лизинговые договоры с "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" заключила лизинговые договоры с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщает ГТЛК.
"ГТЛК подписала договоры лизинга с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Все вертолеты будут поставлены ГТЛК на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки по линии Минпромторга и Минтранса России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что передача первых шести бортов авиакомпании планируется в ближайшее время, остальных 20 вертолетов – в течение 2026-2028 годов.
"Подписание соглашения с "ЮТэйр" – важный этап работы по обновлению парка гражданской авиации. Поставка 26 современных Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода позволит авиакомпании еще эффективнее решать социальные задачи, обеспечивать воздушные перевозки и развивать внутренний туризм", - прокомментировал гендиректор ГТЛК Михаил Парнев.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесВладивостокЮТэйрМинпромторгВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала