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ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8

ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8 - 02.09.2026, ПРАЙМ

ГТЛК поставит в лизинг "ЮТэйр" 26 вертолетов Ми-8

"Государственная транспортная лизинговая компания" заключила лизинговые договоры с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщает ГТЛК. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" заключила лизинговые договоры с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщает ГТЛК. "ГТЛК подписала договоры лизинга с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Все вертолеты будут поставлены ГТЛК на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки по линии Минпромторга и Минтранса России", - говорится в сообщении. Уточняется, что передача первых шести бортов авиакомпании планируется в ближайшее время, остальных 20 вертолетов – в течение 2026-2028 годов. "Подписание соглашения с "ЮТэйр" – важный этап работы по обновлению парка гражданской авиации. Поставка 26 современных Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода позволит авиакомпании еще эффективнее решать социальные задачи, обеспечивать воздушные перевозки и развивать внутренний туризм", - прокомментировал гендиректор ГТЛК Михаил Парнев. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, владивосток, ютэйр, минпромторг, вэф