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Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая

Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ

Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая

Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества в регионе, сделав совместный форум ведущей деловой площадкой взаимодействия России и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:13+0300

2026-09-02T09:13+0300

2026-09-02T09:42+0300

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хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества в регионе, сделав совместный форум ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества. И мы закрепляем за краевой столицей эту роль. Теперь Российско-китайский форум (РКФ) будет проходить в Хабаровске ежегодно", - написал Демешин в своем Тelegram-канале.Соглашение о ежегодном проведении РКФ было заключено на ВЭФ с директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым, сообщил губернатор."Наша цель — сделать РКФ ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая", - подытожил Демешин.Он указал преимущества Хабаровска, которые позволяют городу стать центром такого сотрудничества."Чтобы стать столицей международного сотрудничества с КНР, у нас есть и географические, и экономические преимущества, и уже наработанная база контактов наших предприятий с зарубежными. Мощным катализатором развития наших отношений с Китаем станет остров Большой Уссурийский. С Фондом "Росконгресс" договорились совместно развивать этот проект как одну из ключевых тем российско-китайской повестки", - уточнил губернатор.Второй Российско-китайский форум пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В него войдут более 30 тематических сессий.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, хабаровск, китай, хабаровский край, вэф, росконгресс