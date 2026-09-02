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Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая
Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ
Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая
Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества в регионе, сделав совместный форум ведущей деловой площадкой взаимодействия России и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:13+0300
2026-09-02T09:42+0300
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хабаровск
китай
хабаровский край
вэф
росконгресс
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества в регионе, сделав совместный форум ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества. И мы закрепляем за краевой столицей эту роль. Теперь Российско-китайский форум (РКФ) будет проходить в Хабаровске ежегодно", - написал Демешин в своем Тelegram-канале.Соглашение о ежегодном проведении РКФ было заключено на ВЭФ с директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым, сообщил губернатор."Наша цель — сделать РКФ ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая", - подытожил Демешин.Он указал преимущества Хабаровска, которые позволяют городу стать центром такого сотрудничества."Чтобы стать столицей международного сотрудничества с КНР, у нас есть и географические, и экономические преимущества, и уже наработанная база контактов наших предприятий с зарубежными. Мощным катализатором развития наших отношений с Китаем станет остров Большой Уссурийский. С Фондом "Росконгресс" договорились совместно развивать этот проект как одну из ключевых тем российско-китайской повестки", - уточнил губернатор.Второй Российско-китайский форум пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В него войдут более 30 тематических сессий.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, хабаровск, китай, хабаровский край, вэф, росконгресс
РОССИЯ, Хабаровск, КИТАЙ, Хабаровский край, ВЭФ, Росконгресс
09:13 02.09.2026 (обновлено: 09:42 02.09.2026)
 
Хабаровск предложили сделать главным центром сотрудничества России и Китая

Демешин: Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества в регионе, сделав совместный форум ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Хабаровск должен стать главным центром российско-китайского сотрудничества. И мы закрепляем за краевой столицей эту роль. Теперь Российско-китайский форум (РКФ) будет проходить в Хабаровске ежегодно", - написал Демешин в своем Тelegram-канале.
Соглашение о ежегодном проведении РКФ было заключено на ВЭФ с директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым, сообщил губернатор.
"Наша цель — сделать РКФ ведущей деловой площадкой взаимодействия России и Китая", - подытожил Демешин.
Он указал преимущества Хабаровска, которые позволяют городу стать центром такого сотрудничества.
"Чтобы стать столицей международного сотрудничества с КНР, у нас есть и географические, и экономические преимущества, и уже наработанная база контактов наших предприятий с зарубежными. Мощным катализатором развития наших отношений с Китаем станет остров Большой Уссурийский. С Фондом "Росконгресс" договорились совместно развивать этот проект как одну из ключевых тем российско-китайской повестки", - уточнил губернатор.
Второй Российско-китайский форум пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В него войдут более 30 тематических сессий.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯХабаровскКИТАЙХабаровский крайВЭФРосконгресс
 
 
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