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Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:54+0300

2026-09-02T09:54+0300

2026-09-02T09:54+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию словесного знака Hermés в сентябре. Действие исключительного права продлится до февраля 2035 года. В марте 2022 года ряд французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, временно закрыли свои бутики в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, louis vuitton