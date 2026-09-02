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Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:54+0300
2026-09-02T09:54+0300
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бизнес
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louis vuitton
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию словесного знака Hermés в сентябре. Действие исключительного права продлится до февраля 2035 года.
В марте 2022 года ряд французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, временно закрыли свои бутики в России.
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бизнес, россия, роспатент, louis vuitton
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Louis Vuitton
Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию в России товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию словесного знака Hermés в сентябре. Действие исключительного права продлится до февраля 2035 года.
В марте 2022 года ряд французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, временно закрыли свои бутики в России.