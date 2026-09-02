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Реконструкцию аэропорта в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2027 год - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Реконструкцию аэропорта в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2027 год
Реконструкцию аэропорта в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2027 год - 02.09.2026, ПРАЙМ
Реконструкцию аэропорта в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2027 год
Реконструкция аэропорта Хурба в Комсомольском-на-Амуре запланирована на 2027 год, и уже в конце следующего года будет запущен первый авиарейс в село имени... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:40+0300
2026-09-02T08:42+0300
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комсомольск-на-амуре
хабаровский край
москва
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Хурба в Комсомольском-на-Амуре запланирована на 2027 год, и уже в конце следующего года будет запущен первый авиарейс в село имени Полины Осипенко - Бриакан, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Запустить авиасообщение Комсомольска-на-Амуре с большой землей - для нас приоритетная задача... В принципе, рамочные сроки такие: под конец года мы получаем аэропорт уже непосредственно себе, проводим конкурс, и дальше уже запускаем. Реальные строительно-монтажные работы в 27-м году проводим и открываем. В конце 27-го уже внесли в план рейс Комсомольск-на-Амуре - Полина Осипенко (село - ред.), с которым нам надо связать малой авиацией", - сказал Демешин. Он отметил, что в будущем планируется организовать рейсы и на Урал, и в Москву. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об окончательной передаче аэропорта Хурба в Комсомольск-на Амуре, который приостановил работу несколько лет назад, в собственность края. Ранее Демешин сообщал, что правительство России обеспечит передачу акций в собственность края в течении трех месяцев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, москва, владимир путин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Хабаровский край, МОСКВА, Владимир Путин, ВЭФ
08:40 02.09.2026 (обновлено: 08:42 02.09.2026)
 
Реконструкцию аэропорта в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 2027 год

Демешин: реконструкция аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре запланирована на 2027 год

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Хурба в Комсомольском-на-Амуре запланирована на 2027 год, и уже в конце следующего года будет запущен первый авиарейс в село имени Полины Осипенко - Бриакан, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Запустить авиасообщение Комсомольска-на-Амуре с большой землей - для нас приоритетная задача... В принципе, рамочные сроки такие: под конец года мы получаем аэропорт уже непосредственно себе, проводим конкурс, и дальше уже запускаем. Реальные строительно-монтажные работы в 27-м году проводим и открываем. В конце 27-го уже внесли в план рейс Комсомольск-на-Амуре - Полина Осипенко (село - ред.), с которым нам надо связать малой авиацией", - сказал Демешин.
Он отметил, что в будущем планируется организовать рейсы и на Урал, и в Москву.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об окончательной передаче аэропорта Хурба в Комсомольск-на Амуре, который приостановил работу несколько лет назад, в собственность края. Ранее Демешин сообщал, что правительство России обеспечит передачу акций в собственность края в течении трех месяцев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕХабаровский крайМОСКВАВладимир ПутинВЭФ
 
 
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