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"Ил" нацелен снять ограничения сертификата эксплуатации Ил-114-300

"Ил" нацелен снять ограничения сертификата эксплуатации Ил-114-300 - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Ил" нацелен снять ограничения сертификата эксплуатации Ил-114-300

ПАО "Ил" нацелено снять ограничения сертификата эксплуатации самолета Ил-114-300 уже в этом году, большая часть испытаний уже пройдена, сообщил управляющий... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:40+0300

2026-09-02T04:40+0300

2026-09-02T04:40+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. ПАО "Ил" нацелено снять ограничения сертификата эксплуатации самолета Ил-114-300 уже в этом году, большая часть испытаний уже пройдена, сообщил управляющий директор компании Даниил Бренерман, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума. В июле Росавиация отмечала, что сертификат типа, выданный самолету Ил-114-300 и ограничивающий его эксплуатацию узким температурным коридором - от -9 до +25 градусов Цельсия, будет расширен после выполнения дополнительных сертификационных работ. "Мы львиную часть испытаний, даже результаты, которых еще не вошли в сертификат, провели. Сейчас выпускаем доказательную документацию, направляем в авиарегистр, и цель, безусловно, в этом году снять все ограничения, расширить ожидаемые условия эксплуатации таким образом, чтобы машины можно и нужно было передавать в эксплуатацию", - сказал Бренерман. Также Бренерман отметил, что самолет подтверждает заявленные характеристики, а по некоторые параметрам, например, по необходимой длине взлетно-посадочной полосы, даже их превосходит.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росавиация