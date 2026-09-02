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Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении
Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении - 02.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении
Индийские партнеры очень активно хотят зайти в арктическое судостроение, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:38+0300
2026-09-02T09:38+0300
2026-09-02T09:45+0300
россия
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индийские партнеры очень активно хотят зайти в арктическое судостроение, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очень активно в арктическое судостроение сейчас хотят зайти наши индийские партнеры", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести".
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россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении
Глава "Росатома" Лихачев: Индия очень активно хочет зайти в арктическое судостроение