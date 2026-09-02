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Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении

Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении - 02.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал об интересе Индии в арктическом судостроении

Индийские партнеры очень активно хотят зайти в арктическое судостроение, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:38+0300

2026-09-02T09:38+0300

2026-09-02T09:45+0300

россия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индийские партнеры очень активно хотят зайти в арктическое судостроение, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Очень активно в арктическое судостроение сейчас хотят зайти наши индийские партнеры", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести".

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россия, алексей лихачев, росатом