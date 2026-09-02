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Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике
Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике - 02.09.2026, ПРАЙМ
Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике
Индия намерена развивать роботизированные технологии в области фармацевтики, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:01+0300
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2026-09-02T18:01+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена развивать роботизированные технологии в области фармацевтики, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.
"Мы также будем развивать и уже развиваем роботизированные технологии для фармацевтической отрасли, работаем над этим", - отметил Дивеш Кумар.
По его словам, Индия также активно осуществляет экспортные поставки фармацевтической продукции и сотрудничает по этому вопросу с Минпромторгом России.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, индия, владивосток, минпромторг, вэф
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике
Дивеш Кумар: Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена развивать роботизированные технологии в области фармацевтики, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.
"Мы также будем развивать и уже развиваем роботизированные технологии для фармацевтической отрасли, работаем над этим", - отметил Дивеш Кумар.
По его словам, Индия также активно осуществляет экспортные поставки фармацевтической продукции и сотрудничает по этому вопросу с Минпромторгом России.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.