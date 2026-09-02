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Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике

Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике - 02.09.2026, ПРАЙМ

Индия намерена развивать роботизированные технологии в фармацевтике

Индия намерена развивать роботизированные технологии в области фармацевтики, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:01+0300

2026-09-02T18:01+0300

2026-09-02T18:01+0300

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена развивать роботизированные технологии в области фармацевтики, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. "Мы также будем развивать и уже развиваем роботизированные технологии для фармацевтической отрасли, работаем над этим", - отметил Дивеш Кумар. По его словам, Индия также активно осуществляет экспортные поставки фармацевтической продукции и сотрудничает по этому вопросу с Минпромторгом России. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, индия, владивосток, минпромторг, вэф