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Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке

Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ

Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке

Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке России, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:59+0300

2026-09-02T19:59+0300

2026-09-02T19:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке России, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. "Мы можем обеспечить передачу технологий на Дальний Восток, чтобы производить здесь лекарственные средства. Мы бы хотели организовать производство полного цикла, чтобы локализовать здесь наши продукты", - отметил Дивеш Кумар. По его словам, индийским компаниям нужно активнее взаимодействовать с Россией и участвовать в различных проектах на Дальнем Востоке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, индия, владивосток, вэф