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Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке
Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке
Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке России, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:59+0300
2026-09-02T19:59+0300
бизнес
россия
дальний восток
индия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке России, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. "Мы можем обеспечить передачу технологий на Дальний Восток, чтобы производить здесь лекарственные средства. Мы бы хотели организовать производство полного цикла, чтобы локализовать здесь наши продукты", - отметил Дивеш Кумар. По его словам, индийским компаниям нужно активнее взаимодействовать с Россией и участвовать в различных проектах на Дальнем Востоке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, индия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, ИНДИЯ, Владивосток, ВЭФ
19:59 02.09.2026
 
Индия намерена локализовать производство лекарств на Дальнем Востоке

Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Индия намерена локализовать производство фармацевтической продукции на Дальнем Востоке России, заявил на сессии ВЭФ почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.
"Мы можем обеспечить передачу технологий на Дальний Восток, чтобы производить здесь лекарственные средства. Мы бы хотели организовать производство полного цикла, чтобы локализовать здесь наши продукты", - отметил Дивеш Кумар.
По его словам, индийским компаниям нужно активнее взаимодействовать с Россией и участвовать в различных проектах на Дальнем Востоке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокИНДИЯВладивостокВЭФ
 
 
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