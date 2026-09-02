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Инвестиции в инфраструктуру ИИ в мире могут достичь рекордных $31,6 трлн

Инвестиции в инфраструктуру ИИ в мире могут достичь рекордных $31,6 трлн - 02.09.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в инфраструктуру ИИ в мире могут достичь рекордных $31,6 трлн

Инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в мире могут достигнуть рекордных 31,6 триллиона долларов к 2050 году, следует из прогноза... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:03+0300

2026-09-02T13:03+0300

2026-09-02T13:03+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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pwc

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в мире могут достигнуть рекордных 31,6 триллиона долларов к 2050 году, следует из прогноза Pricewaterhouse Coopers (PwC). "Мировые инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта достигнут рекордных 31,6 триллиона долларов к 2050 году, согласно прогнозу по глобальным центрам обработки данных от PwC (PwC Global Data Centre Outlook)", - говорится в сообщении. При этом ожидается, что ежегодные капитальные затраты на центры обработки данных увеличатся с примерно 800 миллиардов долларов в 2026 году до 1,8 триллиона в 2050 году. PwC прогнозирует, что практически половина инвестиций (48% или 15,1 триллиона долларов) придется на США, занимающих центральное место в системе передовых чипов. Совокупные вложения в Азиатско-Тихоокеанском регионе во главе с Китаем и Индией составят 8,2 триллиона долларов, также стратегии развития суверенного искусственного интеллекта будут способствовать увеличению инвестиций в Европе и на Ближнем Востоке. В случае ужесточения экспортного контроля, нарушающего мировые поставки чипов, ежегодные инвестиции к 2030 году сократятся примерно в половину от основного прогноза, а затем постепенно будут расти в процессе восстановления поставок, тогда совокупный объем мировых инвестиций в ИИ-инфраструктуру составит около 25,5 триллионов долларов, что примерно на 6 триллионов меньше основного прогноза в 31,6 триллиона долларов. PwC (Pricewaterhouse Coopers) - это глобальная сеть, предоставляющая аудиторские и консультационные услуги, услуги в области налогообложения и права, а также консалтинга. Это одна из компаний "большой четверки" аудиторских фирм, работающая в 149 странах и насчитывающая более 370 тысяч сотрудников.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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технологии, мировая экономика, сша, азиатско-тихоокеанский регион, китай, pwc