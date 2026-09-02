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Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту

Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту - 02.09.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту

Инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:31+0300

2026-09-02T15:31+0300

2026-09-02T15:31+0300

россия

максим решетников

инвестиции

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас формируем прогноз. Такое пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 2028 года, даже 2027 год мы понимаем - мы скромны в ожиданиях", - заявил он в интервью телеканалу РБК. Минэкономразвития России весной ухудшило оценку спада инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году с 0,5% до 1,5%. При этом в 2027 году, по прогнозу министерства, рост инвестиций в основной капитал возобновится и составит 2%.

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россия, максим решетников, инвестиции