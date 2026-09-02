Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/investitsii-872936248.html
Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту
Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту
Инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:31+0300
2026-09-02T15:31+0300
россия
максим решетников
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас формируем прогноз. Такое пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 2028 года, даже 2027 год мы понимаем - мы скромны в ожиданиях", - заявил он в интервью телеканалу РБК. Минэкономразвития России весной ухудшило оценку спада инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году с 0,5% до 1,5%. При этом в 2027 году, по прогнозу министерства, рост инвестиций в основной капитал возобновится и составит 2%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, инвестиции
РОССИЯ, Максим Решетников, инвестиции
15:31 02.09.2026
 
Решетников рассказал, когда инвестиции в России вернутся к росту

Глава Минэкономики Решетников: инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в России вернутся к росту с 2028 года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Сейчас формируем прогноз. Такое пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 2028 года, даже 2027 год мы понимаем - мы скромны в ожиданиях", - заявил он в интервью телеканалу РБК.
Минэкономразвития России весной ухудшило оценку спада инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году с 0,5% до 1,5%. При этом в 2027 году, по прогнозу министерства, рост инвестиций в основной капитал возобновится и составит 2%.
 
РОССИЯМаксим Решетниковинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала