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РЖД: инвесторы заинтересованы в аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах

РЖД: инвесторы заинтересованы в аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах - 02.09.2026, ПРАЙМ

РЖД: инвесторы заинтересованы в аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах

Заинтересованность инвесторов в аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах России под единым управлением, безусловно, есть, рассказала РИА Недвижимость на полях... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:59+0300

2026-09-02T05:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Заинтересованность инвесторов в аренде гостиниц на вокзалах в 64 городах России под единым управлением, безусловно, есть, рассказала РИА Недвижимость на полях Восточного экономического форума заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Екатерина Кривошеева. Ранее РЖД объявили торги на аренду помещений площадью 45,3 тысячи квадратных метров на вокзалах для организации гостиниц и комнат отдыха. Речь идет о 64 городах по всей стране. В список попали в том числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Тында, Хабаровск, Владивосток. Все объекты передаются единым лотом. Срок аренды площадей под гостиницы на вокзалах – пять лет с возможной пролонгацией. Помещения передаются в аренду без мебели, но при необходимости ее можно арендовать по отдельному договору. "Большой объем помещений. Операторы интересуются, смотрят, есть потенциальный инвестор. Просто нужно чуть больше времени для таких объектов. Сейчас в основном сдаются в аренду и продаются объекты с минимальной стоимостью вложений, поэтому мы рассчитываем, что оператор у нас появится на эти виды услуг", – ответила на вопрос РИА Недвижимость Кривошеева. Замруководителя компании отметила, что задача централизации управления объектами для поддержания одинакового качества сервиса на территории всей страны осталась неизменной и РЖД по-прежнему в поисках одного большого якорного арендатора, способного это качество сервиса обеспечить. "У нас нет ограничений на участие инвестора. Сейчас интересуются и частные инвесторы, и корпорации развития, и компании, которые занимаются туристским бизнесом. Просто нужно чуть больше времени. Мы с коллегами работаем, ждем", – обратила внимание Кривошеева. Согласно информации лота, арендная плата составляет 23,89 миллиона рублей за все объекты в месяц. Кроме того, потребуется внести задаток за два месяца. "Стоимость рыночная, определяется на основании отчета независимого оценщика. Оценщик считает, что стоимость абсолютно в рынке находится. Поэтому рассчитываем, что она будет у коллег в финансовой модели предусмотрена", – подтвердила Кривошеева. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, недвижимость, россия, владивосток, москва, санкт-петербург, ржд, вэф