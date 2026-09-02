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Эскалация США-Иран обрушила акции и подняла нефть выше $95 - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Эскалация США-Иран обрушила акции и подняла нефть выше $95
Эскалация США-Иран обрушила акции и подняла нефть выше $95 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эскалация США-Иран обрушила акции и подняла нефть выше $95
Мировые фондовые рынки завершили день в минусе, а доходность облигаций осталась на повышенных уровнях, поскольку эскалация конфликта между США и Ираном... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:47+0300
2026-09-02T14:47+0300
рынок
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
скотт бессент
bloomberg
societe generale
nvidia
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки завершили день в минусе, а доходность облигаций осталась на повышенных уровнях, поскольку эскалация конфликта между США и Ираном удерживает нефтяные котировки у отметки 95 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Вашингтон провел второй раунд атак против Исламской Республики за три дня, что усилило опасения по поводу устойчивой инфляции и подтолкнуло трейдеров к пересмотру прогнозов по процентным ставкам в крупнейших экономиках.Фьючерсы на S&amp;P 500 снизились на 0,2%, продолжив серию потерь уже третью сессию подряд. Европейский Stoxx 600 потерял 0,7%, а азиатские акции показали максимальное падение за две недели. Доходность 30-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи 5,28%, что всего в нескольких базисных пунктах от 19-летнего максимума, достигнутого до недавнего вмешательства министра финансов Скотта Бессента. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление на фоне сильных государственных расходов и корпоративного спроса на заимствования.Трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставок в этом месяце более чем в 50% для трех крупнейших центральных банков, при этом для ФРС этот показатель достигает почти 70%. "Новая база, похоже, заключается в том, что ФРС, в конце концов, повысит ставки в сентябре", — заявил Крис Тернер из ING Groep NV. — "Председатель Кевин Уорш достаточно ясно дал понять, что инфляция падает недостаточно быстро для достижения целевого уровня, и, учитывая достаточно сильную экономику, ФРС придется действовать".При этом распродажа на рынке облигаций пока проходит упорядоченно и широко, без признаков кредитного стресса. Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management отметил, что это говорит о "привыкании рынка к более высоким ставкам на более длительный срок, а не о кредитном событии или рецессии". По его мнению, ключ к снижению доходности лежит в инфляционных ожиданиях, и любое облегчение по долгосрочным ставкам может спровоцировать сильный рост акций, поскольку фундаментальные показатели остаются очень сильными.Корпоративный сектор продолжает подавать оптимистичные сигналы. Корпоративные денежные запасы достигли рекордных высот, несмотря на рост расходов на ИИ, согласно анализу Societe Generale. Инвесторы продолжают вкладывать средства в акции: мировые акции привлекли около 1,1 триллиона долларов в этом году — это самый высокий приток с 2021 года. Среди отдельных компаний выделяются Dell Technologies, которая выросла благодаря сильному прогнозу выручки, и GitLab, подскочившая на 20% после превышения ожиданий. Nvidia ведет переговоры о покупке стартапа Hugging Face за 14 миллиардов долларов.Однако аналитики предупреждают, что перекупленность рынка и высокая доходность облигаций могут привести к коррекции в ближайшие недели. Патрик Ланг из Global Gate Asset Management отметил, что краткосрочные индикаторы находятся на уровне перекупки, и это, независимо от фундаментальной ситуации, ведет к консолидации. Макростратег Bloomberg Скайлар Монтгомери Конинг добавила, что для восстановления облигаций необходимо либо ослабление геополитической напряженности, либо замедление роста.Валютный рынок остается стабильным: доллар почти не изменился, евро снизился на 0,2% до 1,1570, а иена укрепилась на 0,2% до 159,91 за доллар. Биткоин потерял 1%, опустившись до 76 612 долларов, а золото подешевело на 0,5% до 4306 долларов за унцию. Инвесторы продолжают следить за геополитикой и инфляционными данными, которые определят дальнейшее направление рынков.
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рынок, мировая экономика, сша, иран, вашингтон, скотт бессент, bloomberg, societe generale, nvidia
Рынок, Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Bloomberg, Societe Generale, Nvidia
14:47 02.09.2026
 
Эскалация США-Иран обрушила акции и подняла нефть выше $95

Bloomberg: Эскалация США-Иран вновь толкает нефть к $95, акции падают, доходность растет

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки завершили день в минусе, а доходность облигаций осталась на повышенных уровнях, поскольку эскалация конфликта между США и Ираном удерживает нефтяные котировки у отметки 95 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Вашингтон провел второй раунд атак против Исламской Республики за три дня, что усилило опасения по поводу устойчивой инфляции и подтолкнуло трейдеров к пересмотру прогнозов по процентным ставкам в крупнейших экономиках.
Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, продолжив серию потерь уже третью сессию подряд. Европейский Stoxx 600 потерял 0,7%, а азиатские акции показали максимальное падение за две недели. Доходность 30-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи 5,28%, что всего в нескольких базисных пунктах от 19-летнего максимума, достигнутого до недавнего вмешательства министра финансов Скотта Бессента. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление на фоне сильных государственных расходов и корпоративного спроса на заимствования.
Трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставок в этом месяце более чем в 50% для трех крупнейших центральных банков, при этом для ФРС этот показатель достигает почти 70%. "Новая база, похоже, заключается в том, что ФРС, в конце концов, повысит ставки в сентябре", — заявил Крис Тернер из ING Groep NV. — "Председатель Кевин Уорш достаточно ясно дал понять, что инфляция падает недостаточно быстро для достижения целевого уровня, и, учитывая достаточно сильную экономику, ФРС придется действовать".
При этом распродажа на рынке облигаций пока проходит упорядоченно и широко, без признаков кредитного стресса. Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management отметил, что это говорит о "привыкании рынка к более высоким ставкам на более длительный срок, а не о кредитном событии или рецессии". По его мнению, ключ к снижению доходности лежит в инфляционных ожиданиях, и любое облегчение по долгосрочным ставкам может спровоцировать сильный рост акций, поскольку фундаментальные показатели остаются очень сильными.
Корпоративный сектор продолжает подавать оптимистичные сигналы. Корпоративные денежные запасы достигли рекордных высот, несмотря на рост расходов на ИИ, согласно анализу Societe Generale. Инвесторы продолжают вкладывать средства в акции: мировые акции привлекли около 1,1 триллиона долларов в этом году — это самый высокий приток с 2021 года. Среди отдельных компаний выделяются Dell Technologies, которая выросла благодаря сильному прогнозу выручки, и GitLab, подскочившая на 20% после превышения ожиданий. Nvidia ведет переговоры о покупке стартапа Hugging Face за 14 миллиардов долларов.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш выразил обеспокоенность из-за "бесконечного" конфликта США и Ирана
Вчера, 17:08
Однако аналитики предупреждают, что перекупленность рынка и высокая доходность облигаций могут привести к коррекции в ближайшие недели. Патрик Ланг из Global Gate Asset Management отметил, что краткосрочные индикаторы находятся на уровне перекупки, и это, независимо от фундаментальной ситуации, ведет к консолидации. Макростратег Bloomberg Скайлар Монтгомери Конинг добавила, что для восстановления облигаций необходимо либо ослабление геополитической напряженности, либо замедление роста.
Валютный рынок остается стабильным: доллар почти не изменился, евро снизился на 0,2% до 1,1570, а иена укрепилась на 0,2% до 159,91 за доллар. Биткоин потерял 1%, опустившись до 76 612 долларов, а золото подешевело на 0,5% до 4306 долларов за унцию. Инвесторы продолжают следить за геополитикой и инфляционными данными, которые определят дальнейшее направление рынков.
 
РынокМировая экономикаСШАИРАНВАШИНГТОНСкотт БессентBloombergSociete GeneraleNvidia
 
 
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