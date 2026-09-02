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Исследование показало, почему россияне перепроверяют списания по карте - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Исследование показало, почему россияне перепроверяют списания по карте
Исследование показало, почему россияне перепроверяют списания по карте - 02.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, почему россияне перепроверяют списания по карте
Больше половины россиян (59%) перепроверяют в банковском приложении сумму списаний, при этом большинство из них делают это из-за неожиданно быстрого снижения... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:49+0300
2026-09-02T08:52+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Больше половины россиян (59%) перепроверяют в банковском приложении сумму списаний, при этом большинство из них делают это из-за неожиданно быстрого снижения баланса на карте, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Большинство россиян (59%) заходят в приложение банка специально для проверки списаний в истории операций. Из них 14% делают это практически каждый день, 24% - раз в неделю, а 21% - раз в месяц", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян. При этом почти четверть опрошенных (23%) просматривают расходы раз в несколько месяцев, а около 18% делают это не чаще раза в год. Для большинства проверяющих списания (47%) поводом заглянуть в историю операций становится неожиданно быстрое снижение баланса на карте. "Каждый четвертый заходит в приложение, если видит уведомление о нетипичном списании, а 26% просматривают историю операций, чтобы проанализировать свои расходы", - сказано в материале. Также выяснилось, что 45% участников исследования во время таких проверок обнаруживали в истории операций подписку или сервис, которым уже не пользовались, а 41% не находили подобных списаний, но при этом регулярно продолжают проверять подписки. Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что история расходов позволяет увидеть не только крупные покупки, но и небольшие регулярные платежи, которые по отдельности могут практически не влиять на бюджет. "Поэтому полезно хотя бы периодически просматривать историю операций и обращать внимание на повторяющиеся платежи, комиссии и списания, назначение которых не сразу понятно", - рекомендует она.
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банки, финансы
Банки, Финансы
08:49 02.09.2026 (обновлено: 08:52 02.09.2026)
 
Исследование показало, почему россияне перепроверяют списания по карте

"Выберу.ру": больше половины россиян перепроверяют списания по карте в приложении банка

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Больше половины россиян (59%) перепроверяют в банковском приложении сумму списаний, при этом большинство из них делают это из-за неожиданно быстрого снижения баланса на карте, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Большинство россиян (59%) заходят в приложение банка специально для проверки списаний в истории операций. Из них 14% делают это практически каждый день, 24% - раз в неделю, а 21% - раз в месяц", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян.
При этом почти четверть опрошенных (23%) просматривают расходы раз в несколько месяцев, а около 18% делают это не чаще раза в год.
Для большинства проверяющих списания (47%) поводом заглянуть в историю операций становится неожиданно быстрое снижение баланса на карте.
"Каждый четвертый заходит в приложение, если видит уведомление о нетипичном списании, а 26% просматривают историю операций, чтобы проанализировать свои расходы", - сказано в материале.
Также выяснилось, что 45% участников исследования во время таких проверок обнаруживали в истории операций подписку или сервис, которым уже не пользовались, а 41% не находили подобных списаний, но при этом регулярно продолжают проверять подписки.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что история расходов позволяет увидеть не только крупные покупки, но и небольшие регулярные платежи, которые по отдельности могут практически не влиять на бюджет.
"Поэтому полезно хотя бы периодически просматривать историю операций и обращать внимание на повторяющиеся платежи, комиссии и списания, назначение которых не сразу понятно", - рекомендует она.
 
БанкиФинансы
 
 
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