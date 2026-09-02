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Италия поддержала использование российских активов на нужды Украины

Италия поддержала использование российских активов на нужды Украины - 02.09.2026, ПРАЙМ

Италия поддержала использование российских активов на нужды Украины

Италия не против использования замороженных российских активов для финансирования Украины, однако для этого необходимо наличие юридических оснований, заявил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:38+0300

2026-09-02T14:38+0300

2026-09-02T14:43+0300

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РИМ, 2 сен - ПРАЙМ. Италия не против использования замороженных российских активов для финансирования Украины, однако для этого необходимо наличие юридических оснований, заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины, сообщило издание Euractiv. "Мы, в принципе, не против, однако нужно посмотреть, существуют ли юридические условия для того, чтобы это сделать", - сказал Таяни журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Ирландии. Министр подчеркнул, что ущерб, нанесенный Украине, "очевидно, в каком-то виде должен быть возмещен Россией". При этом, по словам министра, сохраняется вопрос о том, допускает ли законодательство использование замороженных российских активов для этих целей. "Это зависит от того, как юристы, Еврокомиссия и Европейский центральный банк, видят ситуацию. Поэтому должна быть проведена совместная оценка. Мы в принципе высказали свою позицию, однако, если нет уверенности в том, что это можно сделать с юридической точки зрения, все может обернуться бумерангом", - добавил министр, его слова приводит агентство askanews. В Euroclear находится основная часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия ранее заблокировала предложение использовать российские активы для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, опасаясь исков со стороны России и возможных рисков для Euroclear. На прошлой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен вновь категорически отверг эту идею, заявив, что вопрос "не подлежит обсуждению и дверь закрыта". Москва неоднократно называла заморозку российских активов незаконной. Россия предупреждала, что попытки их конфискации или использования без согласия РФ повлекут ответные меры и судебные разбирательства.

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россия, финансы, украина, бельгия, италия, ес, euroclear, мид