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Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта
Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта
Заявка авиакомпании "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:28+0300
2026-09-02T14:46+0300
бизнес
россия
удмуртия
владивосток
росавиация
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Заявка авиакомпании "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава ведомства Дмитрий Ядров. Ранее в августе временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщала, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября. "Заявка "Ижавиа" находится на рассмотрении", - сказал Ядров на вопрос РИА Новости о статусе заявки перевозчика на получение нового сертификата. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
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Бизнес, РОССИЯ, Удмуртия, Владивосток, Росавиация, ВЭФ, ВЭФ-2026
14:28 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта

Росавиация рассматривает заявку "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Заявка авиакомпании "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава ведомства Дмитрий Ядров.
Ранее в августе временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщала, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября.
"Заявка "Ижавиа" находится на рассмотрении", - сказал Ядров на вопрос РИА Новости о статусе заявки перевозчика на получение нового сертификата.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ВЭФ-2026БизнесРОССИЯУдмуртияВладивостокРосавиацияВЭФ
 
 
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