https://1prime.ru/20260902/izhavia-872932265.html

Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта

Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта - 02.09.2026, ПРАЙМ

Росавиация рассматривает заявку "ИжАвиа" на новый сертификат эксплуатанта

Заявка авиакомпании "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:28+0300

2026-09-02T14:28+0300

2026-09-02T14:46+0300

бизнес

россия

удмуртия

владивосток

росавиация

вэф

вэф-2026

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872932265.jpg?1788349599

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Заявка авиакомпании "Ижавиа" на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении в Росавиации, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава ведомства Дмитрий Ядров. Ранее в августе временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщала, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября. "Заявка "Ижавиа" находится на рассмотрении", - сказал Ядров на вопрос РИА Новости о статусе заявки перевозчика на получение нового сертификата. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://1prime.ru/20260730/avia-871893193.html

удмуртия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, удмуртия, владивосток, росавиация, вэф