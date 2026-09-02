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Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник - 02.09.2026, ПРАЙМ
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании. "Оригинальный роскошный внедорожник Range Rover теперь доступен с электродвигателем, что представляет собой новую эру усовершенствования и расширения возможностей. Первый электрический Range Rover, построенный в Солихалле, на родине Range Rover с 1970 года, является важной вехой для бренда", - говорится в сообщении. Электрический внедорожник Range Rover Electric оснащен двумя электродвигателями с постоянными магнитами мощностью 260 киловатт. Jaguar Land Rover добавляет, что для поддержки производства электрического внедорожника компания преобразовала производство в британском Солихалле, благодаря чему 9 тысяч работников прошли повышение квалификации в области электромобильности. Кроме того, еще 1,5 тысячи сотрудников прошли обучение в Уэст-Мидлендсе. Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, является дочерней компанией Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.
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бизнес
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании.
"Оригинальный роскошный внедорожник Range Rover теперь доступен с электродвигателем, что представляет собой новую эру усовершенствования и расширения возможностей. Первый электрический Range Rover, построенный в Солихалле, на родине Range Rover с 1970 года, является важной вехой для бренда", - говорится в сообщении.
Электрический внедорожник Range Rover Electric оснащен двумя электродвигателями с постоянными магнитами мощностью 260 киловатт.
Jaguar Land Rover добавляет, что для поддержки производства электрического внедорожника компания преобразовала производство в британском Солихалле, благодаря чему 9 тысяч работников прошли повышение квалификации в области электромобильности. Кроме того, еще 1,5 тысячи сотрудников прошли обучение в Уэст-Мидлендсе.
Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, является дочерней компанией Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.