Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/jaguar--872934392.html
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник - 02.09.2026, ПРАЙМ
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872934392.jpg?1788350241
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании. "Оригинальный роскошный внедорожник Range Rover теперь доступен с электродвигателем, что представляет собой новую эру усовершенствования и расширения возможностей. Первый электрический Range Rover, построенный в Солихалле, на родине Range Rover с 1970 года, является важной вехой для бренда", - говорится в сообщении. Электрический внедорожник Range Rover Electric оснащен двумя электродвигателями с постоянными магнитами мощностью 260 киловатт. Jaguar Land Rover добавляет, что для поддержки производства электрического внедорожника компания преобразовала производство в британском Солихалле, благодаря чему 9 тысяч работников прошли повышение квалификации в области электромобильности. Кроме того, еще 1,5 тысячи сотрудников прошли обучение в Уэст-Мидлендсе. Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, является дочерней компанией Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
14:57 02.09.2026
 
Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник

Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил первый электрический внедорожник Range Rover Electric, говорится в пресс-релизе компании.
"Оригинальный роскошный внедорожник Range Rover теперь доступен с электродвигателем, что представляет собой новую эру усовершенствования и расширения возможностей. Первый электрический Range Rover, построенный в Солихалле, на родине Range Rover с 1970 года, является важной вехой для бренда", - говорится в сообщении.
Электрический внедорожник Range Rover Electric оснащен двумя электродвигателями с постоянными магнитами мощностью 260 киловатт.
Jaguar Land Rover добавляет, что для поддержки производства электрического внедорожника компания преобразовала производство в британском Солихалле, благодаря чему 9 тысяч работников прошли повышение квалификации в области электромобильности. Кроме того, еще 1,5 тысячи сотрудников прошли обучение в Уэст-Мидлендсе.
Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, является дочерней компанией Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала