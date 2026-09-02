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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности - 02.09.2026, ПРАЙМ

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за беспилотной опасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:03+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за беспилотной опасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор сообщил об объявлении беспилотной опасности в регионе. "В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс". По данным главы региона, в связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

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