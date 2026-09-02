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Юрист объяснил, почему нельзя носить пижаму на работе - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, почему нельзя носить пижаму на работе
Юрист объяснил, почему нельзя носить пижаму на работе - 02.09.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, почему нельзя носить пижаму на работе
Трудовое законодательство не устанавливает обязательных требований к внешнему виду сотрудников, допустимость ношения спортивной одежды или даже пижамы на работе | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T02:18+0300
2026-09-02T02:18+0300
бизнес
общество
superjob
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Трудовое законодательство не устанавливает обязательных требований к внешнему виду сотрудников, допустимость ношения спортивной одежды или даже пижамы на работе регулируется правилами внутреннего распорядка компании, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязательных требований к внешнему виду, длине шорт, цвету волос или обуви. Все эти вопросы находятся вне зоны прямого правового регулирования и решаются на локальном уровне - внутри конкретной организации. Работодатель вправе ввести правила в отношении внешнего вида сотрудников и закрепить их, например, в правилах внутреннего трудового распорядка или ином локальном нормативном акте", - отмечает юрист. В таком документе могут быть прописаны длина одежды (шорт, юбок), требования к обуви (в том числе ограничения по громкости каблуков), запрет на яркие или нестандартные цвета волос, а также недопустимость пижамной, спортивной или иной неофисной одежды. Если такие правила установлены и работник с ними ознакомлен под роспись, их необходимо соблюдать. Нарушение дресс-кода может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий. Увольнение является крайней мерой дисциплинарного взыскания и применяется при неоднократном неисполнении работником трудовых обязанностей при наличии неснятого взыскания. То есть за единичное нарушение правил внешнего вида работодатель вправе объявить замечание или выговор, но не уволить, объясняет Южалин. Увольнение возможно только в случае систематических нарушений при условии, что предшествующие взыскания не были сняты и не погашены. "Если компания не утвердила никаких требований к внешнему виду, работодатель не вправе привлекать сотрудника к ответственности за пижаму, шорты, яркий цвет волос или громкие каблуки. Отсутствие локального акта означает, что эти вопросы остаются за рамками трудовых обязанностей, и санкции за "неформальный" вид будут неправомерными", - подчеркивает юрист.
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бизнес, общество , superjob
Бизнес, Общество , SuperJob
02:18 02.09.2026
 
Юрист объяснил, почему нельзя носить пижаму на работе

Юрист Южалин: требования к внешнему виду сотрудников регулируются внутренним распорядком

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Трудовое законодательство не устанавливает обязательных требований к внешнему виду сотрудников, допустимость ношения спортивной одежды или даже пижамы на работе регулируется правилами внутреннего распорядка компании, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязательных требований к внешнему виду, длине шорт, цвету волос или обуви. Все эти вопросы находятся вне зоны прямого правового регулирования и решаются на локальном уровне - внутри конкретной организации. Работодатель вправе ввести правила в отношении внешнего вида сотрудников и закрепить их, например, в правилах внутреннего трудового распорядка или ином локальном нормативном акте", - отмечает юрист.
В таком документе могут быть прописаны длина одежды (шорт, юбок), требования к обуви (в том числе ограничения по громкости каблуков), запрет на яркие или нестандартные цвета волос, а также недопустимость пижамной, спортивной или иной неофисной одежды.
Если такие правила установлены и работник с ними ознакомлен под роспись, их необходимо соблюдать. Нарушение дресс-кода может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий.
Увольнение является крайней мерой дисциплинарного взыскания и применяется при неоднократном неисполнении работником трудовых обязанностей при наличии неснятого взыскания. То есть за единичное нарушение правил внешнего вида работодатель вправе объявить замечание или выговор, но не уволить, объясняет Южалин. Увольнение возможно только в случае систематических нарушений при условии, что предшествующие взыскания не были сняты и не погашены.
"Если компания не утвердила никаких требований к внешнему виду, работодатель не вправе привлекать сотрудника к ответственности за пижаму, шорты, яркий цвет волос или громкие каблуки. Отсутствие локального акта означает, что эти вопросы остаются за рамками трудовых обязанностей, и санкции за "неформальный" вид будут неправомерными", - подчеркивает юрист.
 
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